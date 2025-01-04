Galatasaray Galibiyetlere Ara Vermedi, Evinde Göztepe'yi Geçti

Lige verilen aranın ardından Galatasaray evinde Göztepe'yi ağırladı. Heyecan dolu maçta iki taraf da karşılıklı ataklarla galibiyete yaklaştı. Galatasaray yıldız oyuncularıyla skoru lehine çevirmeyi başardı. Göztepe'de ise Ramulo fırtınası devam etti. On dakika da uzatma oynanan maçta gülen taraf lider Galatasaray oldu.