Galatasaray Galibiyetlere Ara Vermedi, Evinde Göztepe'yi Geçti
Galatasaray Galibiyetlere Ara Vermedi, Evinde Göztepe'yi Geçti
Lige verilen aranın ardından Galatasaray evinde Göztepe'yi ağırladı. Heyecan dolu maçta iki taraf da karşılıklı ataklarla galibiyete yaklaştı. Galatasaray yıldız oyuncularıyla skoru lehine çevirmeyi başardı. Göztepe'de ise Ramulo fırtınası devam etti. On dakika da uzatma oynanan maçta gülen taraf lider Galatasaray oldu.
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Galatasaray verilen aranın ardından evinde Göztepe ile yeni bir başlangıç yaptı. Sarı kırmızılılar taraftarı önünde hata yapmadı.
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Galatasaray henüz onuncu dakikada Osimhen'in penaltı golüyle skoru 1-0'a getirdi.
27.dakikada ise Göztepe'nin yıldızı Ramulo sahneye çıktı. Ramulo'nun sert şutuyla gelen golde skor 1-1 oldu.
Devrenin ardından iki takım da ikinci yarıya kaldığı yerden devam etti. 62.dakikada Yunus Akgün'ün golüyle Galatasaray bir kez daha öne geçti.
Galatasaray'ın 80.dakikada Torreira ile attığı gol ise VAR kararıyla iptal edildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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