Çağdaş Atan'ın Galatasaray Maçı Öncesi İki Futbolcusu Cezalı Duruma Düştü, Hakemi Hedef Aldı
Çağdaş Atan'ın Galatasaray Maçı Öncesi İki Futbolcusu Cezalı Duruma Düştü, Hakemi Hedef Aldı
Başakşehir deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Maçta görülen kartların ardından Berat Özdemir ve Crespo sonraki hafta oynanancak maçta cezalı duruma düştü. Çağdaş Atan da Galatasaray maçı öncesi yaşanan bu gelişmeye sert tepki gösterdi. Atan, hakemi 'kafasının arkdasındakileri herkes gördü' diyerek suçladı. Çağdaş Atan hakeme uyarılarda bulundu.
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Başakşehir'in Adana Demirspor'u 1-0 yendiği maçın ardından Çağdaş Atan maçın hakemi Erkan Özdamar'ı hedef aldı.
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Özdamar'ın gösterdiği kartların ardından Başakşehir'de Berat Özdemir ve Miguel Crespo, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
Çağdaş Atan maçın sonunda "Normalde hakemlerle ilgili konuşan bir teknik adam değilim. Kazandığım bir maçtan sonra Erkan hocaya söylemek istediğim bazı şeyler var. " dedi.
Hakeme "Türk futboluna hizmet etsin" diyen Atan, "Bugün aklının arkasındakileri herkesin okuduğunu bilmesini istiyorum. 5-6 sarı kart çıkardı ve 2 oyuncumu cezalı duruma düşürdü." dedi.
Özdamar'ın kasıtlı olduğunu söyleyen Atan, "O oyuncuları buldu. Önceliğinin Türk futboluna hizmet olması gerektiğini bilmesi gerekir. Beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı" dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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