Çağdaş Atan'ın Galatasaray Maçı Öncesi İki Futbolcusu Cezalı Duruma Düştü, Hakemi Hedef Aldı

Başakşehir deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Maçta görülen kartların ardından Berat Özdemir ve Crespo sonraki hafta oynanancak maçta cezalı duruma düştü. Çağdaş Atan da Galatasaray maçı öncesi yaşanan bu gelişmeye sert tepki gösterdi. Atan, hakemi 'kafasının arkdasındakileri herkes gördü' diyerek suçladı. Çağdaş Atan hakeme uyarılarda bulundu.