onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Çağdaş Atan'ın Galatasaray Maçı Öncesi İki Futbolcusu Cezalı Duruma Düştü, Hakemi Hedef Aldı

Çağdaş Atan'ın Galatasaray Maçı Öncesi İki Futbolcusu Cezalı Duruma Düştü, Hakemi Hedef Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.01.2025 - 18:53

Başakşehir deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Maçta görülen kartların ardından Berat Özdemir ve Crespo sonraki hafta oynanancak maçta cezalı duruma düştü. Çağdaş Atan da Galatasaray maçı öncesi yaşanan bu gelişmeye sert tepki gösterdi. Atan, hakemi 'kafasının arkdasındakileri herkes gördü' diyerek suçladı. Çağdaş Atan hakeme uyarılarda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başakşehir'in Adana Demirspor'u 1-0 yendiği maçın ardından Çağdaş Atan maçın hakemi Erkan Özdamar'ı hedef aldı.

Başakşehir'in Adana Demirspor'u 1-0 yendiği maçın ardından Çağdaş Atan maçın hakemi Erkan Özdamar'ı hedef aldı.

Özdamar'ın gösterdiği kartların ardından Başakşehir'de Berat Özdemir ve Miguel Crespo, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Özdamar'ın gösterdiği kartların ardından Başakşehir'de Berat Özdemir ve Miguel Crespo, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Çağdaş Atan maçın sonunda "Normalde hakemlerle ilgili konuşan bir teknik adam değilim. Kazandığım bir maçtan sonra Erkan hocaya söylemek istediğim bazı şeyler var. " dedi.

Çağdaş Atan maçın sonunda "Normalde hakemlerle ilgili konuşan bir teknik adam değilim. Kazandığım bir maçtan sonra Erkan hocaya söylemek istediğim bazı şeyler var. " dedi.

Hakeme "Türk futboluna hizmet etsin" diyen Atan, "Bugün aklının arkasındakileri herkesin okuduğunu bilmesini istiyorum. 5-6 sarı kart çıkardı ve 2 oyuncumu cezalı duruma düşürdü." dedi.

Hakeme "Türk futboluna hizmet etsin" diyen Atan, "Bugün aklının arkasındakileri herkesin okuduğunu bilmesini istiyorum. 5-6 sarı kart çıkardı ve 2 oyuncumu cezalı duruma düşürdü." dedi.

Özdamar'ın kasıtlı olduğunu söyleyen Atan, "O oyuncuları buldu. Önceliğinin Türk futboluna hizmet olması gerektiğini bilmesi gerekir. Beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Özdamar'ın kasıtlı olduğunu söyleyen Atan, "O oyuncuları buldu. Önceliğinin Türk futboluna hizmet olması gerektiğini bilmesi gerekir. Beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın