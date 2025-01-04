Acun Ilıcalı, Hull City'nin "Türk Bayrağıyla Gelmeyin" Duyurusuna Açıklık Getirdi
Acun Ilıcalı, Hull City'nin "Türk Bayrağıyla Gelmeyin" Duyurusuna Açıklık Getirdi
Acun Ilıcalı'nin sahibi olduğu Hull City futbol kulübü, Leeds United ile bugün maça çıkacak. Hull City'nin sosyal medya hesabı 25 yıl önce yaşanan bir olaya ithafen taraftarların Türk bayrağı ve Türk formasıyla gelmemelerini duyurması üzerine ortalık karışırken Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi. Ilıcalı, söz konusu durumun çarpıtıldığını açıkladı. İşte Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı...
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Leed United ile bugün (4 Ocak) maça çıkacak. Söz konusu karşılaşma öncesinde Hull City sosyal medya hesabında yapılan bir paylaşım ise yanlış anlaşılmalara yol açmıştı.
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Hull City taraftarı maçlara sık sık Türk bayrağı ve Türk formalarıyla katıldığı için Hull City, 25 yıl önce yaşanan bir olay sebebiyle Türk bayrağı ve formasıyla gelinmemesini duyurdu.
Peki ne olmuştu?
Hull City'nin söz konusu duyurusunun çarpıtıldığını belirten Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İşte Acun Ilıcalı'nın o açıklaması:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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