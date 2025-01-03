Milli Yıldızımız Ferdi Kadıoğlu'ndan Kötü Haber Geldi

Sezon başında Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi kısa sürede uyum sağladı. Brighton formasıyla kısa sürede skor katkısı da veren milli yıldızdan kötü haber geldi. Yağız Sabuncuoğlu milli oyuncunun sakatlığıyla ilgili bilgiyi kamuoyu ile paylaştı. Habere göre Ferdi bir süre sahalardan uzak kalacak. İşte detaylar