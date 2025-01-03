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Milli Yıldızımız Ferdi Kadıoğlu'ndan Kötü Haber Geldi

Milli Yıldızımız Ferdi Kadıoğlu'ndan Kötü Haber Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.01.2025 - 20:18

Sezon başında Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi kısa sürede uyum sağladı. Brighton formasıyla kısa sürede skor katkısı da veren milli yıldızdan kötü haber geldi. Yağız Sabuncuoğlu milli oyuncunun sakatlığıyla ilgili bilgiyi kamuoyu ile paylaştı. Habere göre Ferdi bir süre sahalardan uzak kalacak. İşte detaylar

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Ferdi bu sezon başında Fenerbahçe'den Brgihton'a transfer oldu. Kısa sürede lige ve takıma uyum sağlayan Ferdi Kadıoğlu'na adeta nazar değdi.

Ferdi bu sezon başında Fenerbahçe'den Brgihton'a transfer oldu. Kısa sürede lige ve takıma uyum sağlayan Ferdi Kadıoğlu'na adeta nazar değdi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Ferdi ile ilgili üzücü haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Ferdi ile ilgili üzücü haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Habere göre Ferdi Kadıoğlu, üç ay sahalardan uzak kalacak. Bu sezon 8 kez Brighton forması giyen milli oyuncu bir gol bir asistlik performans sergiledi.

Habere göre Ferdi Kadıoğlu, üç ay sahalardan uzak kalacak. Bu sezon 8 kez Brighton forması giyen milli oyuncu bir gol bir asistlik performans sergiledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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