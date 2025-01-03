Kevin De Bruyne İçin Fenerbahçe Büyük Bir Serveti Gözden Çıkardı
Kevin De Bruyne İçin Fenerbahçe Büyük Bir Serveti Gözden Çıkardı
Transfer çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe gözünü Premier Lig yıldızlarına çevirdi. Fenerbahçe, Manchester United'ın gözden çıkardığı isimlerle yakından ilgileniyor. Bunun yanı sıra Fenerbahçe'nin hedefindeki asıl isim ise Kevin De Bruyne! Belçikalı yıldız için rakipler Suudi takımları oldu. Fenerbahçe de öne geçmek için bu takımlara yakın bir teklif sundu.
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Fenerbahçe, transferde gözünü Premier Lig yıldızlarına dikti. Listenin en başındaki isim Kevin De Bruyne oldu.
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Kevin De Bruyne, City ile biten sözleşmesini yenilemedi ve ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Talipleri arasındaki Fenerbahçe'nin rakipleri ise hayli zorlu.
Fenerbahçe bu transferde Suudi takımlarıyla karşı karşıya geldi ve onların verdiği teklife yakın bir teklif sunmak istiyor.
The Times'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Belçikalı yıldıza haftada 250 bin sterlinlik sözleşme teklifi yapmaya hazırlanıyor.
Pep Guardiola yıldız oyuncu için gelen sözleşme sorusuna "benim değil kulübün kararı" diyerek konuşmamayı tercih etmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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