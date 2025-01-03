onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Kevin De Bruyne İçin Fenerbahçe Büyük Bir Serveti Gözden Çıkardı

Kevin De Bruyne İçin Fenerbahçe Büyük Bir Serveti Gözden Çıkardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.01.2025 - 18:23

Transfer çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe gözünü Premier Lig yıldızlarına çevirdi. Fenerbahçe, Manchester United'ın gözden çıkardığı isimlerle yakından ilgileniyor. Bunun yanı sıra Fenerbahçe'nin hedefindeki asıl isim ise Kevin De Bruyne! Belçikalı yıldız için rakipler Suudi takımları oldu. Fenerbahçe de öne geçmek için bu takımlara yakın bir teklif sundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe, transferde gözünü Premier Lig yıldızlarına dikti. Listenin en başındaki isim Kevin De Bruyne oldu.

Fenerbahçe, transferde gözünü Premier Lig yıldızlarına dikti. Listenin en başındaki isim Kevin De Bruyne oldu.

Kevin De Bruyne, City ile biten sözleşmesini yenilemedi ve ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Talipleri arasındaki Fenerbahçe'nin rakipleri ise hayli zorlu.

Kevin De Bruyne, City ile biten sözleşmesini yenilemedi ve ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Talipleri arasındaki Fenerbahçe'nin rakipleri ise hayli zorlu.

Fenerbahçe bu transferde Suudi takımlarıyla karşı karşıya geldi ve onların verdiği teklife yakın bir teklif sunmak istiyor.

Fenerbahçe bu transferde Suudi takımlarıyla karşı karşıya geldi ve onların verdiği teklife yakın bir teklif sunmak istiyor.

The Times'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Belçikalı yıldıza haftada 250 bin sterlinlik sözleşme teklifi yapmaya hazırlanıyor.

The Times'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Belçikalı yıldıza haftada 250 bin sterlinlik sözleşme teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Pep Guardiola yıldız oyuncu için gelen sözleşme sorusuna "benim değil kulübün kararı" diyerek konuşmamayı tercih etmişti.

Pep Guardiola yıldız oyuncu için gelen sözleşme sorusuna "benim değil kulübün kararı" diyerek konuşmamayı tercih etmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın