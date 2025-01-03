Kevin De Bruyne İçin Fenerbahçe Büyük Bir Serveti Gözden Çıkardı

Transfer çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe gözünü Premier Lig yıldızlarına çevirdi. Fenerbahçe, Manchester United'ın gözden çıkardığı isimlerle yakından ilgileniyor. Bunun yanı sıra Fenerbahçe'nin hedefindeki asıl isim ise Kevin De Bruyne! Belçikalı yıldız için rakipler Suudi takımları oldu. Fenerbahçe de öne geçmek için bu takımlara yakın bir teklif sundu.