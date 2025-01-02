Al Shabab Başkanının “Allah Kerim Fatih Terim” Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı
Al Shabab Başkanının “Allah Kerim Fatih Terim” Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı
Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Shabab ile aralık ayının son günlerinde anlaşma imzalamıştı. 5 aylık sözleşme imzalayan Terim, kısa sürede Suudi Arabistan’da gönülleri fethetti.
Al Shabab Başkanı Muhammed Almunajem, Terim lie paylaştığı fotoğrafa “Allah Kerim FATIH Terim” notunu düştü. O fotoğraf sosyal medyayı salladı, yorum yağdı.
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Teknik direktör Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab’ın başına geçti. Terim ilk maçında 4-1’lik galibiyet elde ederken şimdiden Suudi Arabistan’da gönülleri fethetti.
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Al Shabab Başkanı Muhammed Almunajem, Fatih Terim ile bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Almunajem'in o fotoğrafa "Allah Kerim FATIH Terim" yazması sosyal medyayı salladı.
Sosyal medyayı sallayan fotoğrafa gelen yorumlar şöyleydi 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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