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Al Shabab Başkanının “Allah Kerim Fatih Terim” Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı

Al Shabab Başkanının “Allah Kerim Fatih Terim” Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.01.2025 - 13:54

Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Shabab ile aralık ayının son günlerinde anlaşma imzalamıştı. 5 aylık sözleşme imzalayan Terim, kısa sürede Suudi Arabistan’da gönülleri fethetti. 

Al Shabab Başkanı Muhammed Almunajem, Terim lie paylaştığı fotoğrafa “Allah Kerim FATIH Terim” notunu düştü. O fotoğraf sosyal medyayı salladı, yorum yağdı.

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Teknik direktör Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab’ın başına geçti. Terim ilk maçında 4-1’lik galibiyet elde ederken şimdiden Suudi Arabistan’da gönülleri fethetti.

Teknik direktör Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab’ın başına geçti. Terim ilk maçında 4-1’lik galibiyet elde ederken şimdiden Suudi Arabistan’da gönülleri fethetti.

Al Shabab Başkanı Muhammed Almunajem, Fatih Terim ile bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Almunajem'in o fotoğrafa "Allah Kerim FATIH Terim" yazması sosyal medyayı salladı.

Al Shabab Başkanı Muhammed Almunajem, Fatih Terim ile bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Almunajem'in o fotoğrafa "Allah Kerim FATIH Terim" yazması sosyal medyayı salladı.

Sosyal medyayı sallayan fotoğrafa gelen yorumlar şöyleydi 👇

Sosyal medyayı sallayan fotoğrafa gelen yorumlar şöyleydi 👇
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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