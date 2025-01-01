Kenan Yıldız'ın Fatih Terim Ziyareti Sosyal Medyayı Yıktı: Akıllarda Tek Bir Soru Var!
Kenan Yıldız'ın Fatih Terim Ziyareti Sosyal Medyayı Yıktı: Akıllarda Tek Bir Soru Var!
Juventus'da forma giyen Kenan Yıldız, ülkemizin en genç ve başarılı futbolcularından biri. Euro 2024'te gösterdiği üstün başarı ile hepimizin takdirini kazanan isim, yıldızını parlatmaya da devam ediyor. 19 yaşındaki Yıldız, taraftar oylarıyla en değerli oyuncu seçildi ve 'Golden Boy Web'i almaya hak kazandı.
Son olarak Fatih Terim'i ziyaret eden Kenan Yıldız, akılları bi' hayli karıştırdı.
Sahi, Kenan Yıldız hangi takımlıydı?!
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Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden isimlerden biri de hiç şüphesiz Kenan Yıldız.
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19 yaşındaki milli futbolcumuz Kenan Yıldız, taraftar oylarıyla en değerli oyuncu seçilerek "Golden Boy Web"i almaya hak kazandı.
Yıldız, son olarak Fatih Terim'i ziyaret etti. O anları Terim, sosyal medya hesabından "ziyaretin için teşekkürler" diyerek paylaştı.
Kenan Yıldız de aynı hikayeye cevap olarak "sizinle tanışmak büyük bir onurdu hocam" notunu düştü.
Geçtiğimiz aylarda akıllarda beliren "Kenan Yıldız hangi takımı tutuyor?" sorusu da böylece yeniden gündeme gelmiş oldu!
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Öncelikle Yıldız'ın Fenerbahçeli olduğu düşünülüyordu.
Zaman içinde çıkan bazı fotoğraflar, bu görüşü desteklerken...
Bazı fotoğraflar da aksini iddia ediyordu!
Gelin bakalım, bu fotoğrafa ne yorumlar yapılmış! 😂
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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