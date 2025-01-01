onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Kenan Yıldız'ın Fatih Terim Ziyareti Sosyal Medyayı Yıktı: Akıllarda Tek Bir Soru Var!

Kenan Yıldız'ın Fatih Terim Ziyareti Sosyal Medyayı Yıktı: Akıllarda Tek Bir Soru Var!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.01.2025 - 22:13

Juventus'da forma giyen Kenan Yıldız, ülkemizin en genç ve başarılı futbolcularından biri. Euro 2024'te gösterdiği üstün başarı ile hepimizin takdirini kazanan isim, yıldızını parlatmaya da devam ediyor. 19 yaşındaki Yıldız, taraftar oylarıyla en değerli oyuncu seçildi ve 'Golden Boy Web'i almaya hak kazandı. 

Son olarak Fatih Terim'i ziyaret eden Kenan Yıldız, akılları bi' hayli karıştırdı.

Sahi, Kenan Yıldız hangi takımlıydı?!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden isimlerden biri de hiç şüphesiz Kenan Yıldız.

Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden isimlerden biri de hiç şüphesiz Kenan Yıldız.

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, özellikle Euro 2024 performansıyla dikkatleri üzerine çekti.  Kenan Yıldız, geçtiğimiz günlerde tüm Türkiye'yi bir kez daha gururlandırmayı başardı.

19 yaşındaki milli futbolcumuz Kenan Yıldız, taraftar oylarıyla en değerli oyuncu seçilerek "Golden Boy Web"i almaya hak kazandı.

19 yaşındaki milli futbolcumuz Kenan Yıldız, taraftar oylarıyla en değerli oyuncu seçilerek "Golden Boy Web"i almaya hak kazandı.

Yıldız, son olarak Fatih Terim'i ziyaret etti. O anları Terim, sosyal medya hesabından "ziyaretin için teşekkürler" diyerek paylaştı.

Yıldız, son olarak Fatih Terim'i ziyaret etti. O anları Terim, sosyal medya hesabından "ziyaretin için teşekkürler" diyerek paylaştı.

Kenan Yıldız de aynı hikayeye cevap olarak "sizinle tanışmak büyük bir onurdu hocam" notunu düştü.

Kenan Yıldız de aynı hikayeye cevap olarak "sizinle tanışmak büyük bir onurdu hocam" notunu düştü.

Geçtiğimiz aylarda akıllarda beliren "Kenan Yıldız hangi takımı tutuyor?" sorusu da böylece yeniden gündeme gelmiş oldu!

Geçtiğimiz aylarda akıllarda beliren "Kenan Yıldız hangi takımı tutuyor?" sorusu da böylece yeniden gündeme gelmiş oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Öncelikle Yıldız'ın Fenerbahçeli olduğu düşünülüyordu.

Öncelikle Yıldız'ın Fenerbahçeli olduğu düşünülüyordu.

Zaman içinde çıkan bazı fotoğraflar, bu görüşü desteklerken...

Zaman içinde çıkan bazı fotoğraflar, bu görüşü desteklerken...

Bazı fotoğraflar da aksini iddia ediyordu!

Bazı fotoğraflar da aksini iddia ediyordu!

Gelin bakalım, bu fotoğrafa ne yorumlar yapılmış! 😂

Gelin bakalım, bu fotoğrafa ne yorumlar yapılmış! 😂
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın