Beşiktaş'ın İtalyan Yıldızı Immobile İçin Flaş Transfer İddiası
Beşiktaş'ın İtalyan Yıldızı Immobile İçin Flaş Transfer İddiası
Beşiktaş'ta değişen yönetimle yeni bir yapılanmaya gidiliyor. Eldeki oyuncuların durumu ise belirsizliğini koruyor. Bu esnada futbolcularla ilgili de sürekli transfer haberleri okuyoruz. Bugün transferde adı geçen isim ise Ciro Immobile oldu. Adı Fatih Terim'in takımı ile de geçen Immobile için ilginç bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş'ta adı transfer iddialarıyla anılan isimlerin başında Ciro Immobile geliyor. Immobile için ülkesi İtalya'dan ilgi olduğu iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş'ta kısa sürede iyi bir performans sergileyen Immobile'yi eski hocası Simone Inzaghi'nin istediği öğrenildi.
Lazio'da birlikte çalışan ikilden Inzaghi, Lautaro Martinez ile Marcus Thuram'ın arkasında güçlü bir alternatif olarak Immobile'yi görmek istiyor.
Inter'in genç oyuncu yazma zorunluluğu ve Immobile'nin Beşiktaş'tan aldığı maaş bir engel oluştururken tarafların bunu aşmak için çaba sarf ettikeri öğrenildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın