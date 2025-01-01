Beşiktaş'ın İtalyan Yıldızı Immobile İçin Flaş Transfer İddiası

Beşiktaş'ta değişen yönetimle yeni bir yapılanmaya gidiliyor. Eldeki oyuncuların durumu ise belirsizliğini koruyor. Bu esnada futbolcularla ilgili de sürekli transfer haberleri okuyoruz. Bugün transferde adı geçen isim ise Ciro Immobile oldu. Adı Fatih Terim'in takımı ile de geçen Immobile için ilginç bir transfer iddiası ortaya atıldı.