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Beşiktaş'ın İtalyan Yıldızı Immobile İçin Flaş Transfer İddiası

Beşiktaş'ın İtalyan Yıldızı Immobile İçin Flaş Transfer İddiası

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.01.2025 - 20:28

Beşiktaş'ta değişen yönetimle yeni bir yapılanmaya gidiliyor. Eldeki oyuncuların durumu ise belirsizliğini koruyor. Bu esnada futbolcularla ilgili de sürekli transfer haberleri okuyoruz. Bugün transferde adı geçen isim ise Ciro Immobile oldu. Adı Fatih Terim'in takımı ile de geçen Immobile için ilginç bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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Beşiktaş'ta adı transfer iddialarıyla anılan isimlerin başında Ciro Immobile geliyor. Immobile için ülkesi İtalya'dan ilgi olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ta adı transfer iddialarıyla anılan isimlerin başında Ciro Immobile geliyor. Immobile için ülkesi İtalya'dan ilgi olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ta kısa sürede iyi bir performans sergileyen Immobile'yi eski hocası Simone Inzaghi'nin istediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta kısa sürede iyi bir performans sergileyen Immobile'yi eski hocası Simone Inzaghi'nin istediği öğrenildi.

Lazio'da birlikte çalışan ikilden Inzaghi, Lautaro Martinez ile Marcus Thuram'ın arkasında güçlü bir alternatif olarak Immobile'yi görmek istiyor.

Lazio'da birlikte çalışan ikilden Inzaghi, Lautaro Martinez ile Marcus Thuram'ın arkasında güçlü bir alternatif olarak Immobile'yi görmek istiyor.

Inter'in genç oyuncu yazma zorunluluğu ve Immobile'nin Beşiktaş'tan aldığı maaş bir engel oluştururken tarafların bunu aşmak için çaba sarf ettikeri öğrenildi.

Inter'in genç oyuncu yazma zorunluluğu ve Immobile'nin Beşiktaş'tan aldığı maaş bir engel oluştururken tarafların bunu aşmak için çaba sarf ettikeri öğrenildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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