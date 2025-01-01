İngiltere Basını Yıla Arda Güler Haberi ile Başladı: Arsenal Onu İstiyor

Real Madrid forması giyen Arda Güler için transfer dedikoduları son bulmuyor. Real Madrid'in kadrosunda tutmak istediği yıldız oyuncu için Avrupa'nın devleri yakın takipte. Ancelotti'den istediği süreyi alamayan Arda, Madrid'de kalmak istese de oynama isteği ona ayrılığı düşündürüyor. Bugün İngiltere'de yayın yapan Daily Mail de Arda için önemli bir iddia ortaya attı. Arda, İngiltere'nin dev kulüplerinden birine imza atabilir. İşte detaylar...