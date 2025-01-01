İngiltere Basını Yıla Arda Güler Haberi ile Başladı: Arsenal Onu İstiyor
İngiltere Basını Yıla Arda Güler Haberi ile Başladı: Arsenal Onu İstiyor
Real Madrid forması giyen Arda Güler için transfer dedikoduları son bulmuyor. Real Madrid'in kadrosunda tutmak istediği yıldız oyuncu için Avrupa'nın devleri yakın takipte. Ancelotti'den istediği süreyi alamayan Arda, Madrid'de kalmak istese de oynama isteği ona ayrılığı düşündürüyor. Bugün İngiltere'de yayın yapan Daily Mail de Arda için önemli bir iddia ortaya attı. Arda, İngiltere'nin dev kulüplerinden birine imza atabilir. İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılın ilk gününde de Arda Güler'in transfer dedikodularıyla dolu bir haber İngiltere basının meşgul etmeyi başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Real Madrid'de süre alamayan Arda kalmak istese de gelen teklifler onun da kafasını karıştırmış durumda.
Daily Mail'de yayınlanan habere göre Arsenal'in transfer listesinin en tepesindeki isim Arda Güler!
İddiaya göre Arteta, kulübün geleceğinin önemli bir parçası olarak gördüğü Arda'yı ara transferde kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın