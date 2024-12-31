Xabi Alanso'nun Adını Kullanarak Dolandırıcılık Yapmışlar
Xabi Alanso'nun Adını Kullanarak Dolandırıcılık Yapmışlar
Dünyada her gün yeni bir dolandırıcılığa şahit oluyoruz. Telefonda dinletilen polis telsizi Türkiye'de çok can yaktı ya da yapay zeka ile üretilen sesle yapılan telefon dolandırıcılıkları yavaş yavaş kendini geliştiriyor. Teknoloji ile birlikte hırsızlar da az zahmetli şekilde kurbanlarına ulaşabiliyor. Instagram'dan Messi'den mesaj alan kişileri illa ki görmüşsünüzdür. Sahte Messi'ler ulaştıkları kişilerden uçak bileti parası istiyor. İşte bu numara Tayland'da işe yaramış.
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Dolandırıcıların kullandığı isim ise Messi ve Ronaldo gibi futbolda en bilindik starlar değil, yükselişte olan bir hoca olmuş: Xabi Alanso
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Tayland'da dolandırıcıların, eski futbolcu Xabi Alonso adına sahte bir sosyal medya hesabı açarak, uçak bileti ihtiyacını gerekçe gösterip çok sayıda kişiden para topladığı ortaya çıktı.
Kurbanların inandıkları mesaj ise şuydu: “Ben Xabi Alonso, gelecek sezon Liverpool’u çalıştıracağım ancak uçak bileti için paraya ihtiyacım var, para gönderir misin?”
İnsaflı dolandırıcılar 8 Euro talep ettikleri kurbanlarından istediklerini almayı başardıktan sonra oluşan şikayetler sonucu yakalandılar.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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