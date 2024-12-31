Xabi Alanso'nun Adını Kullanarak Dolandırıcılık Yapmışlar

Dünyada her gün yeni bir dolandırıcılığa şahit oluyoruz. Telefonda dinletilen polis telsizi Türkiye'de çok can yaktı ya da yapay zeka ile üretilen sesle yapılan telefon dolandırıcılıkları yavaş yavaş kendini geliştiriyor. Teknoloji ile birlikte hırsızlar da az zahmetli şekilde kurbanlarına ulaşabiliyor. Instagram'dan Messi'den mesaj alan kişileri illa ki görmüşsünüzdür. Sahte Messi'ler ulaştıkları kişilerden uçak bileti parası istiyor. İşte bu numara Tayland'da işe yaramış.