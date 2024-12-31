VAR'a Gidilen Pozisyonlarda En Çok Beşiktaş Kazançlı Çıktı

VAR ilk günden beri futbolda eleştirilen unsurların başında geliyor. Varlığı da yokluğu da ayrı dert. Süper Lig'de de her haftanın gündemi olan hakemler ve VAR'a dair Hürriyet gazetesinde bir inceleme yayınlandı. Murat Fevzi Tanırlı'nın incelemesine göre VAR kararlarında en çok Beşiktaş'ın yüzü güldü. Tanırlı tek tek takımları inceledi.