VAR'a Gidilen Pozisyonlarda En Çok Beşiktaş Kazançlı Çıktı
VAR'a Gidilen Pozisyonlarda En Çok Beşiktaş Kazançlı Çıktı
VAR ilk günden beri futbolda eleştirilen unsurların başında geliyor. Varlığı da yokluğu da ayrı dert. Süper Lig'de de her haftanın gündemi olan hakemler ve VAR'a dair Hürriyet gazetesinde bir inceleme yayınlandı. Murat Fevzi Tanırlı'nın incelemesine göre VAR kararlarında en çok Beşiktaş'ın yüzü güldü. Tanırlı tek tek takımları inceledi.
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Tüm dünyada VAR kararları tartışılmaya devam ederken ülkemizde ise kaos bambaşka boyutta. Pozisyon kıyasları, hakem niyet okumaları derken işin içinden çıkamıyoruz.
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Hürriyet'ten Murat Fevzi Tanırlı, VAR 'a farklı bir bakış açısıyla takım takım kim ne zarar ne kazanç görmüş bunu araştırdı.
İlk tespiti ise en kazançlı takımın Beşiktaş olduğu... Maçlarında 9 kez VAR müdahalesi olan siyah beyazlılar için 8 karar lehlerine, 1 karar aleyhlerine olmuş görünüyor.
13 kez maçlarında VAR müdahalesi olan Kasımpaşa ise bu sistemden en çok zarar eden takımlardan oldu. 4 karar lehlerine 9 karar ise aleyhlerine oldu.
Maçlarında beş kez VAR'a gidilen ve hiç lehine karar çıkmayan tek takım ise Hatayspor oldu.
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Atilla Karaoğlan ve Kadir Sağlam ise hakemler arasında 5'er defa ile en çok VAR desteği alan isimler oldular.
Mustafa İlker Coşkun ise VAR hakemi olarak 11 kez müdahalede bulunarak en çok maça müdahil olan hakem oldu.
Fenerbahçe'nin maçlarında 7 VAR müdahalesi oldu bunların 4'ü lehine sonuçlandı. Galatasaray'ın maçlarında ise 9 VAR müdahalesinin 4'ü lehine sonuçlandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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