onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
VAR'a Gidilen Pozisyonlarda En Çok Beşiktaş Kazançlı Çıktı

VAR'a Gidilen Pozisyonlarda En Çok Beşiktaş Kazançlı Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.12.2024 - 14:22

VAR ilk günden beri futbolda eleştirilen unsurların başında geliyor. Varlığı da yokluğu da ayrı dert. Süper Lig'de de her haftanın gündemi olan hakemler ve VAR'a dair Hürriyet gazetesinde bir inceleme yayınlandı. Murat Fevzi Tanırlı'nın incelemesine göre VAR kararlarında en çok Beşiktaş'ın yüzü güldü. Tanırlı tek tek takımları inceledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tüm dünyada VAR kararları tartışılmaya devam ederken ülkemizde ise kaos bambaşka boyutta. Pozisyon kıyasları, hakem niyet okumaları derken işin içinden çıkamıyoruz.

Tüm dünyada VAR kararları tartışılmaya devam ederken ülkemizde ise kaos bambaşka boyutta. Pozisyon kıyasları, hakem niyet okumaları derken işin içinden çıkamıyoruz.

Hürriyet'ten Murat Fevzi Tanırlı, VAR 'a farklı bir bakış açısıyla takım takım kim ne zarar ne kazanç görmüş bunu araştırdı.

Hürriyet'ten Murat Fevzi Tanırlı, VAR 'a farklı bir bakış açısıyla takım takım kim ne zarar ne kazanç görmüş bunu araştırdı.

İlk tespiti ise en kazançlı takımın Beşiktaş olduğu... Maçlarında 9 kez VAR müdahalesi olan siyah beyazlılar için 8 karar lehlerine, 1 karar aleyhlerine olmuş görünüyor.

İlk tespiti ise en kazançlı takımın Beşiktaş olduğu... Maçlarında 9 kez VAR müdahalesi olan siyah beyazlılar için 8 karar lehlerine, 1 karar aleyhlerine olmuş görünüyor.

13 kez maçlarında VAR müdahalesi olan Kasımpaşa ise bu sistemden en çok zarar eden takımlardan oldu. 4 karar lehlerine 9 karar ise aleyhlerine oldu.

13 kez maçlarında VAR müdahalesi olan Kasımpaşa ise bu sistemden en çok zarar eden takımlardan oldu. 4 karar lehlerine 9 karar ise aleyhlerine oldu.

Maçlarında beş kez VAR'a gidilen ve hiç lehine karar çıkmayan tek takım ise Hatayspor oldu.

Maçlarında beş kez VAR'a gidilen ve hiç lehine karar çıkmayan tek takım ise Hatayspor oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Atilla Karaoğlan ve Kadir Sağlam ise hakemler arasında 5'er defa ile en çok VAR desteği alan isimler oldular.

Atilla Karaoğlan ve Kadir Sağlam ise hakemler arasında 5'er defa ile en çok VAR desteği alan isimler oldular.

Mustafa İlker Coşkun ise VAR hakemi olarak 11 kez müdahalede bulunarak en çok maça müdahil olan hakem oldu.

Mustafa İlker Coşkun ise VAR hakemi olarak 11 kez müdahalede bulunarak en çok maça müdahil olan hakem oldu.

Fenerbahçe'nin maçlarında 7 VAR müdahalesi oldu bunların 4'ü lehine sonuçlandı. Galatasaray'ın maçlarında ise 9 VAR müdahalesinin 4'ü lehine sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin maçlarında 7 VAR müdahalesi oldu bunların 4'ü lehine sonuçlandı. Galatasaray'ın maçlarında ise 9 VAR müdahalesinin 4'ü lehine sonuçlandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın