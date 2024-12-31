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Nijerya Basını Çılgın Transfer Harekatını Yazdı: Osimhen ve Osayi Aynı Takımda Olacak

Nijerya Basını Çılgın Transfer Harekatını Yazdı: Osimhen ve Osayi Aynı Takımda Olacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.12.2024 - 12:19

Nijerya basınından Pulse Sport, Süper Lig'i sallayacak transfer harekatını duyurdu. Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen, Bright-Osayi Samuel için iddialara göre devreye girdi. Nijerya basınında yer alan haberde Osayi'nin Fenerbahçe ile sözleşme imzalamaması üzerinde duruldu. Osimhen'in geleceği belirsiz. Ancak Galatasaray'da kalması halinde aynı formayı giyecekler.

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Victor Osimhen geldiği andan itibaren kırk yıllık Galatasaraylı gibi uyum sorunu yaşamadan gollerini sıraladı.

Victor Osimhen geldiği andan itibaren kırk yıllık Galatasaraylı gibi uyum sorunu yaşamadan gollerini sıraladı.

Nijerya milli takımının da vazgeçilmezi olan golcü oyuncuyu gelecek sene takımda tutmak için Galatasaray adeta seferber oldu. Bonservisi için Galatasaray tüm şartları zorlayacak.

Nijerya milli takımının da vazgeçilmezi olan golcü oyuncuyu gelecek sene takımda tutmak için Galatasaray adeta seferber oldu. Bonservisi için Galatasaray tüm şartları zorlayacak.

Osimhen'in kendisi haricinde milli takımdan arkadaşı Osayi Samuel için de devreye girdiği iddia edildi. Ajansspor'un Nijerya basınından derlediği habere göre Osimhen ikna turlarına başladı.

Osimhen'in kendisi haricinde milli takımdan arkadaşı Osayi Samuel için de devreye girdiği iddia edildi. Ajansspor'un Nijerya basınından derlediği habere göre Osimhen ikna turlarına başladı.

Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmayan Osayi'ye İngiltere'den de teklifler olduğu iddia edilmişti. Asbaşkan Acun Ilıcalı prensipte anlaştıklarını açıklamasına rağmen resmi imzalar henüz atılmadı.

Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmayan Osayi'ye İngiltere'den de teklifler olduğu iddia edilmişti. Asbaşkan Acun Ilıcalı prensipte anlaştıklarını açıklamasına rağmen resmi imzalar henüz atılmadı.

Osayi'nin son dakikada karar değiştirerek İngiltere'ye gitmesi yüksek bir ihtimal olarak görülürken Pulse Sport, Osimhen'in iknasıyla sarı kırmızılı formayı giyebileceğini yazdı.

Osayi'nin son dakikada karar değiştirerek İngiltere'ye gitmesi yüksek bir ihtimal olarak görülürken Pulse Sport, Osimhen'in iknasıyla sarı kırmızılı formayı giyebileceğini yazdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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