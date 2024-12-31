Nijerya Basını Çılgın Transfer Harekatını Yazdı: Osimhen ve Osayi Aynı Takımda Olacak

Nijerya basınından Pulse Sport, Süper Lig'i sallayacak transfer harekatını duyurdu. Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen, Bright-Osayi Samuel için iddialara göre devreye girdi. Nijerya basınında yer alan haberde Osayi'nin Fenerbahçe ile sözleşme imzalamaması üzerinde duruldu. Osimhen'in geleceği belirsiz. Ancak Galatasaray'da kalması halinde aynı formayı giyecekler.