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Ala Tokel'in Eski Sevgilisi Bertuğ Yıldırım'ın Sırtına Yaptırdığı Dövme Yeşilçam Afişine Benzetildi

Ala Tokel'in Eski Sevgilisi Bertuğ Yıldırım'ın Sırtına Yaptırdığı Dövme Yeşilçam Afişine Benzetildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.12.2024 - 11:00

Türk futbolunun yükselen yıldızlarından Bertuğ Yıldırım, forvet olarak görev yaptığı Getafe'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri. Futbol kariyerinin yanı sıra aşk hayatıyla da gündeme düşen Bertuğ Yıldırım adından sıkça bahsettiriyor. Ala Tokel'le yaşadığı aşkla manşetlere yerleşen futbolcu magazinin de sık konuşulan futbolcularından. Son olarak sırtına yaptırdığı dövme ile X kullanıcılarından nasibini alan Yıldırım'a yorum yağdı. Pek bir 'cringe' bulunan o dövmeye ve gelen tepkilere birlikte bakalım...

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Bertuğ Yıldırım, son dönemin en dikkat çeken genç futbolcularından biri olarak adından sıkça söz ettiriyor.

Bertuğ Yıldırım, son dönemin en dikkat çeken genç futbolcularından biri olarak adından sıkça söz ettiriyor.

Forvet pozisyonunda görev yapan ve Türk millî futbol takımı için de önemli bir oyuncu olan Yıldırım, kariyerini şu anda İspanya'nın köklü La Liga kulüplerinden Getafe'de sürdürüyor.

Forvet pozisyonunda görev yapan ve Türk millî futbol takımı için de önemli bir oyuncu olan Yıldırım, kariyerini şu anda İspanya'nın köklü La Liga kulüplerinden Getafe'de sürdürüyor.

Kariyeri dışında aşk hayatıyla magazine düşen futbolcu geçtiğimiz aylarda kendisinden 8 yaş büyük sosyal medya fenomeni Ala Tokel'le yaşadığı aşkla manşetlere konu olmuştu.

Kariyeri dışında aşk hayatıyla magazine düşen futbolcu geçtiğimiz aylarda kendisinden 8 yaş büyük sosyal medya fenomeni Ala Tokel'le yaşadığı aşkla manşetlere konu olmuştu.

Öyle ki, kısa süre içerisinde yüzük takan ikilinin evleneceği iddia edilmiş, fakat Tokel'in “Doğru zamanda umuyorum ki evlendiğim kişi Bertuğ olur” şeklindeki evlilik açıklamasından kısa bir süre sonra çift ayrılık yoluna girmişti.

Öyle ki, kısa süre içerisinde yüzük takan ikilinin evleneceği iddia edilmiş, fakat Tokel'in “Doğru zamanda umuyorum ki evlendiğim kişi Bertuğ olur” şeklindeki evlilik açıklamasından kısa bir süre sonra çift ayrılık yoluna girmişti.

Ala Tokel, Bertuğ Yıldırım'la yaşadığı ilişkiden son olarak böyle bahsetmişti 👇

Tokel yaşadığı ilişkiden pişmanlıkla bahsederken Bertuğ Yıldırım yeniden X'in gündemine oturdu! Fakat bu sefer ilişkisiyle değil dövmeleriyle... Sırtına aile fertlerinin dövmelerini yaptıran Yıldırım'a X kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.

Tokel yaşadığı ilişkiden pişmanlıkla bahsederken Bertuğ Yıldırım yeniden X'in gündemine oturdu! Fakat bu sefer ilişkisiyle değil dövmeleriyle... Sırtına aile fertlerinin dövmelerini yaptıran Yıldırım'a X kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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