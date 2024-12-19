Bu Seneyi Hiç Yaşamamış Olmayı Dileyenlerden Biri Olan Ala Tokel Bertuğ Yıldırım'la Yaşadığı Aşktan Pişman!
Bu Seneyi Hiç Yaşamamış Olmayı Dileyenlerden Biri Olan Ala Tokel Bertuğ Yıldırım'la Yaşadığı Aşktan Pişman!
Sosyal medya fenomeni Ala Tokel kendisinden dokuz yaş küçük Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'la aşk yaşamaya başlamıştı. Her fırsatta mutlu olduğunu dile getiren ve 'Umuyorum ki evlendiğim kişi Bertuğ olur' diyen Tokel'in kısa bir süre sonra ilişkisi bitmişti. Ayrılık sonrası yaptığı manidar paylaşımlarla adından bahsettiren isme ilişkisi soruldu. 2024 yılındaki seçimlerinden pişman olan isim kalbinin kapılarını kapatmadığını da ekledi. Gelin neler demiş bakalım...
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Danla Bilic'le kurduğu arkadaşlıkla influencer birliğinin kaosunu fitilleyen Ala Tokel adından sık sık aşk hayatıyla ve paylaşımlarıyla bahsettiğimiz isimlerden biri olmayı sürdürüyor.
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Geçtiğimiz aylarda 22 yaşındaki Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açmıştı hatırlarsanız. Yeni aşkını futbol camiasından seçmesiyle ayrı, aradaki yaş farkıyla ayrı konuşulmuştu Tokel.
İlişkisinde henüz birkaç ayı devirmesine rağmen yine büyük umutlarla dolan Ala Tokel önce parmağındaki yüzükle nişan iddialarını alevlendirmişti.
Hayatında kendisinden 8 yaş küçük Bertuğ Yıldırım olduğu sürece evliliğe de yeşil ışık yakan Tokel kısa süre içerisinde hayal kırıkılığı yaşamış olacak ki ikili birbirini takipten çıkıp ayrılık haberlerini de doğrulamıştı.
Erkek seçimi denince dillere düşmeden edemeyen Tokel bu durumda yine yapılan goygoya dahil olmuştu ve bunun gibi manidar paylaşımlarla adından bahsettirmişti.
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Pek de parlak bir sene geçirmeyen isim "2024, çok sevdiğim bir sene olmadı" itirafının ardından muhabirlerin, "2025 yılı sizin için aşk ve evlilik yılı mı olacak?" sorusuna da cevap verdi.
Bundan sonra aşktan da evlilikten de ümidini kestiğini söyleyen Tokel "Benim için aşk ve evlilik yılı diye bir şey yok artık. İnsan birine güvenince böyle saçmalayabiliyor. Bir daha asla öyle pot kırmam" şeklinde konuştu. Kendisi yöneltilen "Kendinizi aşka kapattınız mı?" sorusuna karşı "Ne münasebet!" derken yeni yıl yeni umutlar mesajını da alttan alttan vermeyi ihmal etmedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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