'Hakaret' Davasında Hapsi İstenen İlyas Yalçıntaş Hakkında Çıkan Suçlamalara Yönelik Açıklamada Bulundu

'Bir konserim sonrasında kalabalık bir arkadaş grubumuzla eve gelmiştik. Aramızda herhangi bir cinsel birliktelik yaşanmamıştır fakat kendisi böyle olduğunu iddia ediyor. İddialarını kabul etmiyorum. Kendisi yabancı olduğu için tam olarak iletişime de geçemiyorduk. Beraatımı talep ediyorum.”