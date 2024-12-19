'Hakaret' Davasında Hapsi İstenen İlyas Yalçıntaş Hakkında Çıkan Suçlamalara Yönelik Açıklamada Bulundu
'Hakaret' Davasında Hapsi İstenen İlyas Yalçıntaş Hakkında Çıkan Suçlamalara Yönelik Açıklamada Bulundu
Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş, yabancı uyruklu bir kadına sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla hâkim karşısına çıktı. Olay, Yalçıntaş'ın mesajlaşma uygulaması üzerinden kadına yaptığı ağır hakaret içerikli yazışmalarla gündeme gelmişti. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucu, şarkıcı hakkında hakaret suçlamasıyla dava açıldı. İlyas Yalçıntaş hakkında çıkan haberler hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. İşte detaylar...
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İlyas Yalçıntaş’ın, yabancı bir kadına mesajlaşma uygulaması üzerinden hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla yargılanması üzerine iki senelik hapsi talep edilmişti.
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Mahsa H. isimli İran'lı şahsın kendisini rahatsız ettiğini şarkıcı "Kendisine 2 ayrı dava açmıştım, evime de girmişti. Şikayetlerime rağmen bu rahatsızlıklarına devam etmişti. Bu nedenlerle çok fazla tahrik etti. Ben de bu tahriklerine dayanamayarak bahse konu mesajları attım, kabul ediyorum." şeklinde yaptığı açıklamayla doğrulamıştı.
Müşteki avukatı ise yaptığı savunmada müvekkilini "Müvekkilim bu olaydan dolayı deport edilmiştir. Eğitim hayatı sona ermiştir, Türkiye’ye 2 yıl giriş yasağı konulmuştur. Şiddete maruz kalmış, aşağılanmıştır. Tehditlerin ise hala İran’da devam ettiğini belirtmektedir. Müvekkil sarhoşken cinsel saldırıya maruz kalmıştır. Şikayetimiz devam etmektedir.” şeklinde savunmuştu.
Davaya bakan savcı ise mahkeme sonucunda İlyas Yalçıntaş'ın küfürlü mesajlar gönderdiğini belirterek ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.
Mahkemenin verdiği takipsizlik kararını paylaşan İlyas Yalçıntaş hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.
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Hakkında çıkan haberlere yönelik ilk defa açıklamada bulunan isim, uzaklaştırma kararı alınan yabancı uyruklu şahısla ilgili alınan kararı açıklarken deport işlemi ile sınır dışı edildiğini duyurdu. İlyas Yalçıntaş hakkında çıkan iddiaları yalanadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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