Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın 'Hakaret' Suçundan 2 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın 'Hakaret' Suçundan 2 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, yabancı uyruklu bir kadına mesajlaşma uygulaması üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Yalçıntaş savunmasında, ‘’Bu tahriklerine dayanamayarak bahse konu mesajları attım, kabul ediyorum’’ dedi. Duruşmada mütalaasını açıklayan Savcılık, Yalçıntaş’ın 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Sarıyer’de Ocak 2024’de şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın, İran uyruklu Mahsa H.’ye mesajlaşma uygulaması üzerinden hakaret içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İlyas Yalçıntaş ve avukatı Talha Duman hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Mahsa H.’nin avukatları Ali Kemal Atçeken ile Muhammed Türkoğlu da katıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Duruşmada savunma yapan sanık şarkıcı İlyas Yalçıntaş, müştekinin kendisini çok fazla rahatsız ettiğini belirterek şu savunmayı yaptı:
Müşteki avukatı Ali Kemal Atçeken ise söz konusu savunmaları kabul etmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık İlyas Yalçıntaş’ın müşteki Mahsa H.’ye hitaben mesajlaşma uygulaması üzerinden ‘’geri zekalı, psikopat, hasta ruhlu psikopat seni’’ gibi küfürlü mesajlar gönderdiğini belirterek ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Tarafların avukatları, açıklanan mütalaaya karşı savunma ve beyanda bulunabilmek için mahkemeden süre talep ettiler. Sanık Yalçıntaş ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek, ‘’İddiaları kabul etmiyorum, olayların bu noktaya geleceğini ön göremezdim’’ ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara açıklanan mütalaaya karşı beyanda bulunabilmeleri için süre verilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, müşteki avukatlarının iddialarına ilişkin ayrı bir soruşturma yürütüldüğünü ve takipsizlik kararı verildiğini belirterek bu hususta herhangi bir işlem yapılmasına yer olmadığına hükmederek duruşmayı erteledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın