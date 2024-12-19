Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın 'Hakaret' Suçundan 2 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

“Kendisine 2 ayrı dava açmıştım, evime de girmişti. Şikayetlerime rağmen bu rahatsızlıklarına devam etmişti. Bu nedenlerle çok fazla tahrik etti. Ben de bu tahriklerine dayanamayarak bahse konu mesajları attım, kabul ediyorum. Bir konserim sonrasında kalabalık bir arkadaş grubumuzla eve gelmiştik. Aramızda herhangi bir cinsel birliktelik yaşanmamıştır fakat kendisi böyle olduğunu iddia ediyor. İddialarını kabul etmiyorum. Kendisi yabancı olduğu için tam olarak iletişime de geçemiyorduk. Beraatımı talep ediyorum.”