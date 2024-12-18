Mesaj Hadise'ye Ulaştı mı? Demet Akalın'ın Ebru Gündeş'le Yaptığı Paylaşım "Ne Dedikodu Dönmüştür" Dedirtti
İbrahim Selim’in YouTube programına katılan Hadise, 'Hiç sevmiyorum' dediği meslektaşının Demet Akalın olduğu iddia edilmişti. Hadise, o isimle birlikte aynı şarkıya talip olduklarını açıklamış, ancak şarkıcının adını vermemekte ısrarcı olmuştu. O günden sonra ise bu konudaki spekülasyonlar bir türlü bitmek bilmedi. Emrah Karaduman, o ismin Aleyna Tilki olduğunu iddia ederken, Hadise bu iddiaları kısa sürede yalanladı. Hadise, Akalın'a yönelik çıkan haberlerle ilgili konuşmaktan kaçındı ve bu da bir nevi iddialarda doğruluk payı olabileceğini düşündürdü. Geçtiğimiz saatlerde ise Demet Akalın, Hadise ile kanlı bıçaklı olduğu bilinen Ebru Güneş’le birlikte bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti.
Birkaç gün önce İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Hadise, günlerdir yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor.
Aşk hayatı, meslektaşları derken birçok olay yaratan açıklamaya imza atan isim "Bu şarkı keşke benim olsaydı' diyerek aldığın bir şarkı var mı?" sorusuna verdiği cevapla ayrı konuşulmuştu.
Böyle bir şarkının olduğunu itiraf eden Hadise o ismi açıklamayıp bir de üstüne "Çünkü alan şarkıcıyı hiç sevmiyorum" açıklamasında bulununca akıllara tek bir isim gelmişti.
Hadise’nin “Hiç sevmiyorum” diye bahsettiği şarkıcı olduğu öne sürülen Demet Akalın konuyla ilgili “Şarkılarımın hepsi kıskanılır, herkes okumak ister. Niye rahatsız olayım, onore oldum. Kariyer hayalimde Hadise ile düet yapıp reddedilmek falan da yok, onu da sormuşlar” demişti.
Hadise olayla ilgili sessizliğini korurken ortaya bir de Aleyna Tilki iddiası atılmıştı. Emrah Karaduman şarkıcının aynı şarkıya talip olduğu ismin Aleyna Tilki olduğunu iddia etmişti.
"Cevapsız Çınlama.. İlk Hadise’ye gitti, şarkıya bayıldı fakat ortak proje olarak çıkartmak istemedi, Aleyna’nın nasibiymiş, tanısalar birbirlerini çok severler aslında da işte..." sözlerinin ardından Hadise @timelessmag isimli Instagram hesabının iddiasına göre o haberleri yalanladı.
Demet Akalın hakkındaki iddialarla ilgili ağzını açmayıp Tilki'yle arasının iyi olduğunu söyleyen Hadise, Akalın'a yönelik çıkan haberlerle ilgili konuşmaktan kaçınırken bir nevi iddialarda doğruluk payı olabileceğini düşündürdü.
Şansa bakın bugün Hadise ile araları pek de iyi olmayan o iki isim buluştu! Görünce "Ne dedikodu dönmüştür!" diyeceğimiz o paylaşımı yapan isim ise Demet Akalın oldu... Ebru Güneş'le pozlarına "En çok özlenenle kavuştuk" notunu düşen Akalın bizce Hadise ile aralarında ufak bir sürtüşme olduğu iddialarını biraz da olsa doğrulamış oldu.
Bilmeyenler için hatırlatalım O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda yıllarca yan yana oturan Hadise ve Gündeş'in araları Hadise'nin Reza Zarrab ile arasında çıkan aşk dedikodularıyla bozulmuş ve bir daha düzelmemişti.
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