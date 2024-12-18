Mesaj Hadise'ye Ulaştı mı? Demet Akalın'ın Ebru Gündeş'le Yaptığı Paylaşım "Ne Dedikodu Dönmüştür" Dedirtti

İbrahim Selim’in YouTube programına katılan Hadise, 'Hiç sevmiyorum' dediği meslektaşının Demet Akalın olduğu iddia edilmişti. Hadise, o isimle birlikte aynı şarkıya talip olduklarını açıklamış, ancak şarkıcının adını vermemekte ısrarcı olmuştu. O günden sonra ise bu konudaki spekülasyonlar bir türlü bitmek bilmedi. Emrah Karaduman, o ismin Aleyna Tilki olduğunu iddia ederken, Hadise bu iddiaları kısa sürede yalanladı. Hadise, Akalın'a yönelik çıkan haberlerle ilgili konuşmaktan kaçındı ve bu da bir nevi iddialarda doğruluk payı olabileceğini düşündürdü. Geçtiğimiz saatlerde ise Demet Akalın, Hadise ile kanlı bıçaklı olduğu bilinen Ebru Güneş’le birlikte bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti.