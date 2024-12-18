Bir Fark Göremedik: O, Ye Şarkısıyla Dans Eden TikTok Kullanıcısının Aleyna Tilki'yle Benzerliği Şoka Soktu
Bir Fark Göremedik: O, Ye Şarkısıyla Dans Eden TikTok Kullanıcısının Aleyna Tilki'yle Benzerliği Şoka Soktu
Müziğe olan yeteneği ve enerjisiyle adından bahsettiren Aleyna Tilki son zamanlarda yıldızını parlatan isimlerden biri. Kendisi son olarak Sertab Erener'e düzenlenen Saygı1 gecesinde seslendirdiği 'O, Ye' şarkısına kattığı yorumla çok beğenilmişti. Magazinin kaosuna bir şekilde dahil olan Tilki, İrem Derici'nin verdiği cevaplarla konuşulmuştu. Kısa süre sonra ise Emrah Karaduman yüzünden Demet Akalın ve Hadise'nin olayına dahil olmuştu. Kendisi şimdi de sosyal medyaya düşen bir videoyla konuşuldu! Bir TikTok kullanıcısının 'O,Ye' şarkısında dans ettiği anlar tıpatıp Aleyna Tilki'ye benzetildi.
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Aleyna Tilki, son yıllarda Türkiye'nin en dikkat çeken genç şarkıcılarından biri olarak müzik dünyasında büyük bir çıkış yapmış isimlerden biri.
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Son olarak gündeme Demet Akalın kaosuna dahil olarak gelen isim bir zamanlar birlikte çalıştığı Emrah Karaduman'ın iddiası yüzünden bu olaylara karışmıştı.
Kaostan uzak durayım derken bir şekilde tarzıyla ve hiç yorumda bulunmadığı olaylarla yeniden gündeme düşen Aleyna Tilki bu sefer de bir sosyal medya kullanıcısıyla olan benzerliğiyle konuşuldu.
@idilaa17_ isimli TikTok kullanıcısı kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından Aleyna Tilki'ye benzetilince kendisi kısa sürede şarkıcıyı taklit etti.
Kullanıcı Sertab Erener'e düzenlenen Saygı1 gecesinde O, Ye şarkısını seslendiren Aleyna Tilki'nin o anlarını böyle canlandırdı!
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Aleyna Tilki'nin Saygı1 gecesinde sergilediği o efsane performansı da yeniden hatırlayalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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