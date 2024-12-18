Bir Fark Göremedik: O, Ye Şarkısıyla Dans Eden TikTok Kullanıcısının Aleyna Tilki'yle Benzerliği Şoka Soktu

Müziğe olan yeteneği ve enerjisiyle adından bahsettiren Aleyna Tilki son zamanlarda yıldızını parlatan isimlerden biri. Kendisi son olarak Sertab Erener'e düzenlenen Saygı1 gecesinde seslendirdiği 'O, Ye' şarkısına kattığı yorumla çok beğenilmişti. Magazinin kaosuna bir şekilde dahil olan Tilki, İrem Derici'nin verdiği cevaplarla konuşulmuştu. Kısa süre sonra ise Emrah Karaduman yüzünden Demet Akalın ve Hadise'nin olayına dahil olmuştu. Kendisi şimdi de sosyal medyaya düşen bir videoyla konuşuldu! Bir TikTok kullanıcısının 'O,Ye' şarkısında dans ettiği anlar tıpatıp Aleyna Tilki'ye benzetildi.