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"Bu Ne Çirkinlik!": Erkek Versiyonunu Gören Hazal Kaya, Sezen Aksu'yu Överken Kendini Yerin Dibine Soktu!

"Bu Ne Çirkinlik!": Erkek Versiyonunu Gören Hazal Kaya, Sezen Aksu'yu Överken Kendini Yerin Dibine Soktu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.12.2024 - 20:46

Geçtiğimiz gün @zuarchiv adlı sosyal medya hesabı yapay zekayı kullanmış ve gündeme düşmüştü. Ünlü isimlerin erkek versiyonlarını paylaşan hesap kısa sürede ilgi odağı oldu. Hazal Kaya, Meryem Uzerli ve Hande Erçel gibi isimler erkek olsalardı nasıl gözükürdü diye paylaşan isme Meryem Uzerli'den yorum gecikmemişti. Şimdi de Hazal Kaya erkek halini yorumsuz bırakmadı! Sezen Aksu'nun yapay zeka ile oluşturulmuş halini öven Hazal Kaya kendini gömdü...

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@zuarchiv adlı sosyal medya hesabı yapay zeka ile oluşturduğu görsellerle geçtiğimiz gece gündeme düşmüştü. Birbirinden güzel ünlü isimlerin yapay zeka ile erkek hallerini oluşturan hesap kısa sürede görenleri neye uğradığını şaşırtmıştı.

@zuarchiv adlı sosyal medya hesabı yapay zeka ile oluşturduğu görsellerle geçtiğimiz gece gündeme düşmüştü. Birbirinden güzel ünlü isimlerin yapay zeka ile erkek hallerini oluşturan hesap kısa sürede görenleri neye uğradığını şaşırtmıştı.

Hande Erçel ve Beren Saat gibi isimlerin erkek versiyonlarını sosyal medya hesabından paylaşan isim ünlü güzellerimizin erkek versiyonlarıyla herkesi ufak çaplı şoklara sokmuştu.

Hande Erçel ve Beren Saat gibi isimlerin erkek versiyonlarını sosyal medya hesabından paylaşan isim ünlü güzellerimizin erkek versiyonlarıyla herkesi ufak çaplı şoklara sokmuştu.

Ünlü isimler ise kısa sürede viral olan bu hallerine kayıtsız kalamamıştı... İlk tepki verenlerden biri de Meryem Uzerli'ydi. Erkek halini gören Uzerli kendisine aşık olmuştu!

Ünlü isimler ise kısa sürede viral olan bu hallerine kayıtsız kalamamıştı... İlk tepki verenlerden biri de Meryem Uzerli'ydi. Erkek halini gören Uzerli kendisine aşık olmuştu!

Detaylardan bahsetmiştik:

Uzerli'nin ardından Hazal Kaya da erkek versiyonuna kayıtsız kalamadı! Sezen Aksu'nun erkek halini öven Hazal Kaya kendisini de bir güzel gömdü!

Uzerli'nin ardından Hazal Kaya da erkek versiyonuna kayıtsız kalamadı! Sezen Aksu'nun erkek halini öven Hazal Kaya kendisini de bir güzel gömdü!

Sezen Aksu'yu öven Hazal Kaya'nın o paylaşımlarını şöyle bırakalım👇

Sezen Aksu'yu öven Hazal Kaya'nın o paylaşımlarını şöyle bırakalım👇
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Kadın doğduğuna sevinen Kaya'nın kendini gömdüğü o anları da şöyle bıraktık👇

Kadın doğduğuna sevinen Kaya'nın kendini gömdüğü o anları da şöyle bıraktık👇

Kullanıcıların yorumları gecikmedi👇

Kullanıcıların yorumları gecikmedi👇
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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