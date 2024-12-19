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Çoluk Çocuğa Karışmak İçin Bir Tık Yaşlı Olduğunu Söyleyen Kerem Bürsin'e Sabancı Torunu İhtimali Hatırlatıldı

Çoluk Çocuğa Karışmak İçin Bir Tık Yaşlı Olduğunu Söyleyen Kerem Bürsin'e Sabancı Torunu İhtimali Hatırlatıldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.12.2024 - 18:16

Sakıp Sabancı'nın torunlarından Melisa Tapan'la yaşadığı aşkla seneye damga vuran birlikteliklerinden birine imza atan Kerem Bursin hem projeleri hem de özel hayatıyla sık sık konuştuğumuz isimlerden biri oldu. Daha önce yapımlarda yer aldığı güzel oyuncularla birliktelik yaşayan Bürsin'in aşk defteri bir hayli kalabalık bildiğiniz gibi... Fakat bu sefer işler biraz faklı ilerliyor gibi. Birlikteliklerinin üzerinden henüz birkaç ay geçen ikili hakkında çıkan haberler gelecek planlarını kanıtlarken Melisa Tapan'ın Kerem Bürsin'i annesiyle tanıştırdığı ortaya çıkmıştı. 'Şımarık' isimli filmiyle izleyiciyle buluşan Kerem Bürsin'e bu sefer de çocuk soruları yöneltildi! Gelin yakışıklı oyuncu ne demiş birlikte bakalım...

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Yakışıklılığı, oyunculuğu, İngilizce'ye olan yatkınlığı gibi birçok konuda adından bahsettirmeyi başaran Kerem Bürsin'i daha önce Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Yağmur Tanrısevsin gibi isimlerle duymuştuk.

Yakışıklılığı, oyunculuğu, İngilizce'ye olan yatkınlığı gibi birçok konuda adından bahsettirmeyi başaran Kerem Bürsin'i daha önce Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Yağmur Tanrısevsin gibi isimlerle duymuştuk.

"Kalbim çok dolu çok mutluyum" diyerek aşk itirafında bulunan Kerem Bürsin'in Sakıp Sabancı'nın torunlarından biri olan Melisa Tapan'la birlikte olduğu iddiaları da yılın aşk bombalarından biri olarak görülmüştü.

"Kalbim çok dolu çok mutluyum" diyerek aşk itirafında bulunan Kerem Bürsin'in Sakıp Sabancı'nın torunlarından biri olan Melisa Tapan'la birlikte olduğu iddiaları da yılın aşk bombalarından biri olarak görülmüştü.

Kerem Bürsin'le olan yakınlığıyla bilinen Yasemin Özilhan da ikilinin aşkına onay vererek ne kadar süredir birlikte olduğunu açıklamış ve herkeslerin bu ilişkiye olan inancını arttırmıştı.

Kerem Bürsin'le olan yakınlığıyla bilinen Yasemin Özilhan da ikilinin aşkına onay vererek ne kadar süredir birlikte olduğunu açıklamış ve herkeslerin bu ilişkiye olan inancını arttırmıştı.

Detaylardan burada bahsettik:

Kısa bir süre önce de ilişkilerinde neredeyse 8 ayı dolduran çiftimizin işleri ilerlettiği öğrenilmişti... Bir iddiaya göre Melisa Tapan Bürsin'i müstakbel kayınvalidesiyle tanıştırmış!

Kısa bir süre önce de ilişkilerinde neredeyse 8 ayı dolduran çiftimizin işleri ilerlettiği öğrenilmişti... Bir iddiaya göre Melisa Tapan Bürsin'i müstakbel kayınvalidesiyle tanıştırmış!

Detayları burada anlatmıştık:

Kerem Bürsin 'Şımarık' filmiyle 20 Aralık'ta sinemalara geri dönüyor bildiğiniz gibi. Filmin galası da geçtiğimiz gece gerçekleşti. Bu sene oldukça parlak bir sene geçiren Bürsin haliyle aşk sorularıyla da baş başa kalıyor.

Kerem Bürsin 'Şımarık' filmiyle 20 Aralık'ta sinemalara geri dönüyor bildiğiniz gibi. Filmin galası da geçtiğimiz gece gerçekleşti. Bu sene oldukça parlak bir sene geçiren Bürsin haliyle aşk sorularıyla da baş başa kalıyor.
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Fakat bir soru var ki bizce kendisinin de beklemediği yerden geldi! Melisa Tapan Sabancı ile aşk yaşayan Kerem Bürsin röportaj verirken kendisini bir anda çocuk sorusularına yanıt verirken buldu!

Fakat bir soru var ki bizce kendisinin de beklemediği yerden geldi! Melisa Tapan Sabancı ile aşk yaşayan Kerem Bürsin röportaj verirken kendisini bir anda çocuk sorusularına yanıt verirken buldu!

Çoluk çocuğa karışmak için geç kalmış olabildeceğini söyleyen 37 yaşındaki yakışıklı ismin yardımına sosyal medya kullanıcıları koştu. Sabancı torunu ihtimali Kerem Bürsin'e hatırlatıldı elbette!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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