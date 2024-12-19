Çoluk Çocuğa Karışmak İçin Bir Tık Yaşlı Olduğunu Söyleyen Kerem Bürsin'e Sabancı Torunu İhtimali Hatırlatıldı

Sakıp Sabancı'nın torunlarından Melisa Tapan'la yaşadığı aşkla seneye damga vuran birlikteliklerinden birine imza atan Kerem Bursin hem projeleri hem de özel hayatıyla sık sık konuştuğumuz isimlerden biri oldu. Daha önce yapımlarda yer aldığı güzel oyuncularla birliktelik yaşayan Bürsin'in aşk defteri bir hayli kalabalık bildiğiniz gibi... Fakat bu sefer işler biraz faklı ilerliyor gibi. Birlikteliklerinin üzerinden henüz birkaç ay geçen ikili hakkında çıkan haberler gelecek planlarını kanıtlarken Melisa Tapan'ın Kerem Bürsin'i annesiyle tanıştırdığı ortaya çıkmıştı. 'Şımarık' isimli filmiyle izleyiciyle buluşan Kerem Bürsin'e bu sefer de çocuk soruları yöneltildi! Gelin yakışıklı oyuncu ne demiş birlikte bakalım...