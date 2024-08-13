Genç Futbolcu Bertuğ Yıldırım ile Yaşadığı Aşkla Konuşulan Ala Tokel Evlilik İhtimallerine Yeşil Işık Yaktı
Genç Futbolcu Bertuğ Yıldırım ile Yaşadığı Aşkla Konuşulan Ala Tokel Evlilik İhtimallerine Yeşil Işık Yaktı
Aşk hayatıyla dillere düşen Ala Tokel hem influencer kişiliği hem açıklamalarıyla sık sık adından bahsettiren isimlerden biri. Şimdilerde 21 yaşındaki genç futbolcu Bertuğ Yıldırım'la aşk yaşayan isim yaş farkı ile gündeme gelmişti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tokel hem nişan iddialarını ve çiftin yüzüğünün anlamını açıkladı hem de evliliğe yeşil ışık yaktı.
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Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ala Tokel, dikkat çeken paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin dünyasının gözdesi olmaya devam ediyor. Tokel, hem renkli aşk hayatı hem de sosyal medya üzerindeki paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor.
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Aşk hayatındaki gelişmelerle bir an olsun gündemden düşmeyen Tokel adından ilişkileriyle bahsettirmeye devam ediyor.
21 yaşındaki futbolcu Bertuğ Yıldırım ile yaşadığı ilişkiyle ve yaş farklıyla adından bahsettiren Ala Tokel "siz burada yazmadıkça aklımıza dahi gelmiyor" diyerek yaptığı açıklamayla dikkat çekmişti.
9 senelik yaş farkları ile dikkat çeken Tokel muhabirlerin yüzük sorularını ilk defa cevapladı! "Yüzük beraberliğimizin ve aşkımızın simgesi olarak taktık, aile arasında bir şey değil" ifadelerini kullanan Tokel nişan iddialarını yalanladı.
"Ama tabii doğru zamanda evlendiğim kişi umuyorum ki Bertuğ olur" diyen Tokel çıkan söylentilere rağmen evlilik ihtimallerine böyle yeşil ışık yaktı.
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