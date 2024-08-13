Genç Futbolcu Bertuğ Yıldırım ile Yaşadığı Aşkla Konuşulan Ala Tokel Evlilik İhtimallerine Yeşil Işık Yaktı

Aşk hayatıyla dillere düşen Ala Tokel hem influencer kişiliği hem açıklamalarıyla sık sık adından bahsettiren isimlerden biri. Şimdilerde 21 yaşındaki genç futbolcu Bertuğ Yıldırım'la aşk yaşayan isim yaş farkı ile gündeme gelmişti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tokel hem nişan iddialarını ve çiftin yüzüğünün anlamını açıkladı hem de evliliğe yeşil ışık yaktı.