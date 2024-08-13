Genç Yaşta Hamile Kalan Kylie Jenner O Dönemde Yaşadığı Zorluklardan ve Yöneltilen Toplum Baskısından Bahsetti
Genç Yaşta Hamile Kalan Kylie Jenner O Dönemde Yaşadığı Zorluklardan ve Yöneltilen Toplum Baskısından Bahsetti
Genç yaşında hamile kalan Kylie Jenner hamilleliği sırasında 90 kiloya kadar çıktığını ve o zamanlar yaşadığı zorlukları anlattı.
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2019'da Forbes’un “Dünyanın En Genç Milyarderi” listesine adını yazdıran Kylie Jenner genç yaşına rağmen dünyanın en bilinen isimlerinden biri olmayı başarmıştı.
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Güzellik ve iş dünyasındaki başarısıyla tanınan Jenner, aynı zamanda genç yaşta Travis Scott ile yaptığı evlilikle ve özel hayatıyla da dikkat çekiyor.
Kylie Jenner, 2017 yılında ünlü rapçi Travis Scott ile ilişkiye başlamış ve çift, 2018 yılında ilk çocukları Stormi Webster'ı dünyaya getirmişti. Stormi'nin doğumu, Jenner ve Scott'ın ilişkisinde önemli bir dönüm noktası oldu.
Ancak çift, 2019 yılında ayrıldıklarını duyurdu. Ayrılığa rağmen, Stormi'nin ebeveynleri olarak birlikte zaman geçirmeye devam ettiler. 2 Şubat 2022'de dünyaya gelen ikinci çocuğu Aire'nin doğumunu da sosyal medya üzerinden duyuran ve aile hayatının bu yeni aşamasını takipçileriyle paylaşan Jener'ın ismi şimdilerde Timothee Chalamet ile anılıyor.
Son zamanlarda verdiği kilolarla gündeme gelen Jenner'ın ilaç kullanarak zayıfladığı iddia edilmişti. Hamileliği sırasında 27 kilo aldığını ve 90 kiloya kadar çıktığını söyleyen isim bu iddiaları yalanladı.
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"İlk hamile kaldığımda 19 yaşındaydım, 20 yaşında çocuğumu elime aldım. Biliyorum bu çok çılgınca geliyor. 27 yaşına gireceğim ve sonunda tekrar kendim gibi hissediyorum ve geriye dönüp baktığımda hamile olduğum zamanlarda her gün eşofman giydiğimi hatırlıyorum, hayatımdaki küçük şeylerden bazılarını bile anlamaya vaktim olmadı." şeklinde konuşan genç anne yaptırdığı estetik işlemlerin toplum baskısı yüzünden olduğunu "Tüm dünya, bir ergenin, yani benim, doğru kararlar almam için çok fazla baskı yaptı." ifadeleriyle dile getirdi.
Ünlü isim “Hamile kaldığımda 90 kiloydum. Doğumdan sonra spor yaparak hamileliğimden önceki kiloma geri döndüm. İnsanların bana veya genel olarak kadınlara yeterli empati göstermediğini hissediyorum. İnternette fotoğraflar görüyorum ve insanlar beni ilaç veya benzeri bir şey kullanmakla suçluyorlar... Kızım ve oğlum olmadan önceki kiloma geri döndüm ve insanlar doğumdan üç ay sonra yeni ve eski fotoğraflarımı yan yana koyup karşılaştırma yapıyor. Şöyle diyorum: ‘Herkes iki çocuğum olduğunu ve her iki hamileliğimde de 27 kilo aldığımı unuttu mu?" ifadeleriyle doğum sonrası aldığı kilolardan farklı gözüktüğünü söyledi.
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