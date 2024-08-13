Hannah Montana Karakteriyle Hafızalara Kazınan Miley Cyrus Disney Efsanesi Seçilirken Duygusal Anlar Yaşadı
Hannah Montana Karakteriyle Hafızalara Kazınan Miley Cyrus Disney Efsanesi Seçilirken Duygusal Anlar Yaşadı
Miley Cyrus, Hannah Montana rolüyle 'Disney Efsanesi' ödülünü kazanan en genç isim oldu. 12 bin kişinin katıldığı D23 hayran fuarında ödülünü alırken duygusal bir konuşma yapan Cyrus, Hannah Montana'nın hayatındaki önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti ve ödülü karaktere, hayranlarına ve hayallerini gerçekleştirenlere adadığını söyledi.
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Miley Cyrus, Disney platformunda canlandırdığı Hannah Montana rolüyle genç yaşta büyük bir üne kavuştu. 2006 yılında yayınlanmaya başlayan "Hannah Montana" dizisi, Cyrus'un yeteneklerini ve çekiciliğini geniş bir kitleye tanıttı.
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Bu ikonik rol, ona sadece popülerlik kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda müzik ve televizyon dünyasında sağlam bir temel oluşturdu. Cyrus'un Hannah Montana karakteri, onun kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri oldu ve bugün sahip olduğu üne ulaşmasında büyük bir etken oldu.
Yıllar geçmesine rağmen kariyerinin zirvesini yaşamaya devam eden Miley Cyrus geçtiğimiz aylarda Grammy ödülü almış, hatta ödül konuşması sırasında kullandığı sözler akıllara bir Hannah Montana repliğini getirmişti.
Geçtiğimiz gün ödülünü almak için sahneye çıkan Cyrus, en genç Disney efsanesi seçilmesinin ardından duygusal anlar yaşadı. Disney'nin en sevilen karakterlerinden biri olarak kabul edilen Hannah Montana sayesinde özel etkinlikte boy gösteren, Cyrus, karakterinin şöhretine etkisini ve hayranlarıyla kurduğu özel bağı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.
Miley Cyrus, bu kez "Disney Efsanesi" ödülünü kazanarak tarihe geçti. Hem de bu ödülü kazanan en genç isim olarak! D23 hayran fuarında sahneye çıkan Cyrus, 12 bin kişilik kalabalığın önünde gözyaşlarını tutmakta zorlandı.
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"Hannah Montana olmaktan hala gurur duyuyorum" diyerek, karakterinin sadece bir dizi değil, adeta bir yaşamındaki bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. "Bu ödül, birçok yönden Hannah’a ve tüm sadık hayranlarına ve hayalimi gerçeğe dönüştüren herkese adanmıştır" ifadelerini kullanan Miley Cyrus, dizinin hayatındaki dizinin hayatını nasıl değiştirdiğinden bahsederken, "Dizide hayatımın nasıl olabileceğinin tadına bakmıştım ve o andan itibaren başka hiçbir şey istemedim" şeklinde konuştu. Cyrus, bu ödülle birlikte, "Genç yaşta Disney’in en genç efsanesi" unvanını da kazanmış oldu.
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