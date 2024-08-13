Hannah Montana Karakteriyle Hafızalara Kazınan Miley Cyrus Disney Efsanesi Seçilirken Duygusal Anlar Yaşadı

Miley Cyrus, Hannah Montana rolüyle 'Disney Efsanesi' ödülünü kazanan en genç isim oldu. 12 bin kişinin katıldığı D23 hayran fuarında ödülünü alırken duygusal bir konuşma yapan Cyrus, Hannah Montana'nın hayatındaki önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti ve ödülü karaktere, hayranlarına ve hayallerini gerçekleştirenlere adadığını söyledi.