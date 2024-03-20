Hannah Montana Karakterine Hayat Veren Miley Cyrus Disney Efsanesi Seçildi: Jenerasyonunun Tek İsmi Oldu!
Hannah Montana Karakterine Hayat Veren Miley Cyrus Disney Efsanesi Seçildi: Jenerasyonunun Tek İsmi Oldu!
Kaynak: https://www.newsweek.com/miley-cyrus-...
Disney platformunun efsane çocuk yıldızlarından biri olarak kariyerine başlamış şarkıcı Miley Cyrus, çocukken yakaladığı başarının meyvesine 31 yaşında kavuştu. Detaylar👇
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Selena Gomez, Demi Lovato gibi Disney platformunda bir çocuk yıldız olarak başladığı kariyerini günümüzdeki başarısıyla buluşturan ünlü şarkıcı Miley Cyrus'u çoğumuz yakından tanıyoruz.
2006 senesinde, daha 13 yaşındayken Hannah Montana dizisiyle başladığı kariyerinde 2024 senesinde aldığı Grammy ile unutulmaz anlar yaşayan Miley Cyrus hayranlarını sevindirmeye devam ediyor.
Hannah Montana karakteri yüzünden 'kimlik krizi' yaşadığını itiraf eden ünlü şarkıcı günümüzde hala yıllar önce çekilmiş bu diziyle ve o zamanlar seslendirdiği şarkılarla anılıyor...
Bu sene gerçekleşen Grammy Ödül Töreninde 'Flowers' isimli şarkısıyla ilk Grammy ödülünü alan isim hayranlarına duygusal anlar yaşatmıştı.
Uzun süre sonra hayranlarının da fark ettiği üzere, en mutlu günlerini yaşadığı düşünülen şarkıcı bu sene altına adını altın harflerle yazdırdığı başarılarına bir yenisi ekledi.
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Henüz 13 yaşındayken kanalın izlenme rekorlarını elinde tutan ve o dönemde yaşıtlarının hepsinden daha ünlü olan ismin 14 yaşındayken kendi kapalı gişe turnesi vardı. Ayrıca, Miley Disney’e tek başında 1 milyar dolar kazandıran tek isim...
The Walt Disney Company'ye olağanüstü katkılarda bulunan şarkıcı Disney Efsanesi olarak onurlandırılacak! 31 yaşındaki şarkıcı, şirketin en büyük ödülünü alan tarihteki en genç ve kendi kuşağından ilk kişi olarak seçildi.
8 yaşında başladığı kariyerine 13 yaşında Hannah Montana seçimlerine katılarak devam ettiren isme yüzlerce kişi duydukları sevinci ifade etmek için yorumlarda bulunurken, birçoğu bu ödülü başka birinin hak etmediğini söyledi...
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