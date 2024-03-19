2000'ler Modası Geri mi Dönüyor? Paris Hilton'un "Düşük Bel Tekrar Moda Olsun" Söylemleri Endişe Saçtı
2000'ler Modası Geri mi Dönüyor? Paris Hilton'un "Düşük Bel Tekrar Moda Olsun" Söylemleri Endişe Saçtı
Moda sektöründeki varlığıyla da tanıdığımız 2000'lere damgasını vurmuş ünlü isim Paris Hilton günümüz moda anlayışı hakkında bazı açıklamlarda bulundu. Detaylar 👇
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DJ'lik, oyunculuk, modellik her dalda yaptığı işlerle sık sık magazine yansıyan ünlü isim Paris Hilton'u çoğumuz manşetlerde görmeye çoğumuz alışığız.
2000 yıllarının başlarında moda sektörüne giydiği kıyafetlerle bir nevi yön veren Hilton o zamanlardan beri sıkı sıkıya takip ediliyor.
Şimdilerde London ve Phoneix isimli iki çocuğuna ve ailesine odaklanmış isim sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sevenleriyle iletişime geçiyor.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla düşük bel kot giydiği fotoğrafları gösteren Hilton 2000 senelerinde oldukça moda olan bu görünümü tekrardan gözler önüne serdi.
Paylaşımının altına "Bence düşük bel kotlar geri dönmeli" yazan Hilton'a bazı sosyal medya kullanıcıları katılsa da bazıları karşı çıktı...
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O dönemler Britney Spears ve Paris Hilton gibi tüm yıldızlar tarafından giyilen ve genç kızların bir numaralı tercihi olan düşük bel kotlar günümüzde ise pek beğenilmiyor.
Sizce düşük bel modası geri dönecek mi? Yorumlarda buluşalım👇
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