Ariana Grande'nin Dalton Gomez'le Yaptığı Yıldırım Nikahı Kıvamındaki Evliliği Resmi Olarak Son Buldu
Ariana Grande'nin Dalton Gomez'le Yaptığı Yıldırım Nikahı Kıvamındaki Evliliği Resmi Olarak Son Buldu
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Ariana Grande şarkılarıyla ve sesiyle büyük bir kitle tarafından oldukça sevilse de kendisi özel hayatı konusunda pek de ayakta alkışlanan bir isim değil. Ünlü isim sevgilisi olan erkelerle ilişki yaşamsıyla hayranlarından sürekli büyük tepkiler alıyor.
Fakat Dalton Gomez'le ilişkisini duyuran ve pandemi dönemini birlikte geçirdikten sonra işleri ciddiye bindiren Grande hayranlarını sevindirmişti. Aynı yılın Mayıs ayında Justin Bieber'ın yardım single'ı "Stuck With U "nun videosunda birlikte yer aldılar ve Aralık ayında nişanlandıklarını duyurmuşlardı.
2020 senesinde emlakçı Dalton Gomez ile ilişki yaşamaya başlayan güzel şarkıcı 2021 senesinde dünyaevine girmişti.
Grande ve Gomez, 15 Mayıs 2021'de Kaliforniya, Montecito'daki evinde küçük bir özel törenle evlendi. Hızlı evlilik kararıyla herkesi şaşırtan ismin mutluluğu maalesef pek de uzun süremedi...
Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nin yaklaşık üç yıllık evliliklerini sona erdiren kararı, 30 yaşındaki pop yıldızının 28 yaşındaki emlak danışmanından boşanmak için dilekçe vermesinden altı ay sonra bugün (19 Mart Salı günü) resmiyet kazandı.
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Mahkeme belgelerine göre ikili bir yıldan uzun bir süre önce ayrılmıştı. Evlilik öncesi bir anlaşmaları vardı, çocukları ve ayrılıkta önemli bir yasal anlaşmazlıkları yoktu, bu da davalarının hızlı ve temiz bir şekilde ilerlemesin yardımcı oldu.
Anlaşmaya göre Grande, Gomez'e gelecekte nafaka ödemeksizin bir defaya mahsus olmak üzere 1.250.000 dolar ödeyecek...
Ayrıca şarkıcı Los Angeles'taki evlerinin satışından elde edilen gelirin yarısını eski kocasına verecek ve avukatlık ücretleri için 25.000 dolara kadar ödeme yapacak.
"Uzlaşılamaz farklılıkları" dolayısıyla boşanma kararı almalarına rağmen Grande'nin Dalton'a nafaka ödeme nedeninin ilişikleri daha resmi bir şekilde sonlanmadan Ethan Slater ile bir ilişkiye başlaması olduğu düşünülüyor.
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