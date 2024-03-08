Oynadığı Dahmer Karakteriyle Psikolojimizi Alt Üst Eden Evan Peters Ariana Grande'nin Romantik Klibinde Oynadı
Oynadığı Dahmer Karakteriyle Psikolojimizi Alt Üst Eden Evan Peters Ariana Grande'nin Romantik Klibinde Oynadı
Geçtiğimiz gün 7. albümü Eternal Sunshine'ı sevenleriyle paylaşan Ariana Grande, zaten beklentiyi arşa çıkartan albümüyle hayranlarına resmen müzik şöleni yaşattı. 'We can't be friends' isimli şarkısına klip çeken ünlü şarkıcı canlandırdığı kötü karakterlerle görmeye alışık olduğumuz Evan Peters'ı bambaşka şekilde hayranlarıyla buluşturdu...
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Sesiyle harikalar yaratan başarılı şarkıcı Ariana Grande yedinci stüdyo albümünü hayranlarıyla paylaştı ve kimsenin beklemediği bir isimle sevenelerine bir sürpriz yaptı!
En son ekranlarda Jeffrey Dahmer isimli seri katilin işlediği suçları konu alan dizinin başrolüyle gördüğümüz Evan Peters'ın kötü karakteri canlandırmasına alışmıştık ki bu haber ilaç gibi geldi.
Ariana Grande'nin klibinde yer alan Evan Peters müzik videosundaki tatlı anlarıyla hepimize unuttuğumuz bir tarafını gösterdi...
Eternal Sunshine isimli yeni albümünü dün hayranlarıyla paylaşan Grande "we can't be friends" isimli şarkısına çektiği kliple sevenlerinden tam not aldı.
Klipte kadının unutmak istediği erkek arkadaşı rolünü canlandıran Evan Peters uzun süre sonra yer aldığı bu romantik kliple çok konuşuldu.
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Ayrıca albümün de adı olan Eternal Sunshine of the Spotless Mind filmine de göndermelerde bulunan film ikilinin hayranları tarafından kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
Gelen tepkilere bakalım👇
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