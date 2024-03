Oynadığı Dahmer Karakteriyle Psikolojimizi Alt Üst Eden Evan Peters Ariana Grande'nin Romantik Klibinde Oynadı

Geçtiğimiz gün 7. albümü Eternal Sunshine'ı sevenleriyle paylaşan Ariana Grande, zaten beklentiyi arşa çıkartan albümüyle hayranlarına resmen müzik şöleni yaşattı. 'We can't be friends' isimli şarkısına klip çeken ünlü şarkıcı canlandırdığı kötü karakterlerle görmeye alışık olduğumuz Evan Peters'ı bambaşka şekilde hayranlarıyla buluşturdu...