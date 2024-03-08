Maluma'nın Bir Dergiye Verdiği Pozlara Türlü Türlü Yorum Yapıldı: Kimisi Şarkıcıyı Oyuncu Can Yaman'a Benzetti
Maluma'nın Bir Dergiye Verdiği Pozlara Türlü Türlü Yorum Yapıldı: Kimisi Şarkıcıyı Oyuncu Can Yaman'a Benzetti
Latin şarkıcı Maluma bir dergiye verdiği pozlar yüzünden yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kaldı. Yeni saç stili ile objektiflere yansıyan isim birçok yorum aldı. Detaylar👇
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30 yaşındaki Latin şarkıcı Maluma son dönemlerin en dikkat çeken sanatçılarından biri. Görünümüyle herkesi büyüleyen isim adından sıkça bahsettiriyor bildiğimiz gibi.
Sadece Latinler tarafından değil şarkılarıyla tüm dünya tarafından dinlenmeye başlanan Maluma'nın hayran kitlesi de küçümsenemeyecek kadar büyük.
Kendisini genellikle kısa saçlarla görmeye alışık olduğumuz Maluma farklı tarzlar denemekten çekinmiyor olacak ki...
Boyalı sarı saçlarından, maskülen tarza birçok stil deneyen ünlü ismi her haliyle gördük derken son fotoğraflarıyla görenleri epey bir şaşırttı şarkıcı.
Uzun saçlarıyla bir dergiye poz veren isim resmen tanınmayacak hale gelmiş!
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İşte o fotoğraflar👇
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Gelen yorumlara birlikte bakalım👇
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