Ayrıldıklarına Minnettar! Vanessa Hudgens Austin Butler ile Ayrılığı Sayesinde Doğru Kişiyi Bulduğuna İnanıyor
Ayrıldıklarına Minnettar! Vanessa Hudgens Austin Butler ile Ayrılığı Sayesinde Doğru Kişiyi Bulduğuna İnanıyor
2011'den 2019'a kadar aşk yaşamış Austin Butler ve Vanessa Hudgens sevilen çiftler arasındayken ayrılık haberleriyle herkesi şaşırtmışlardı. Ayrılık sonrası 2 yıl ilişki yaşadığı sporcu Cole Tucker ile evlenen Hudgenes eski sevgilisi hakkında konuştu. Detaylar👇
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Zac Efron ile sevgiliyken High School Musical setinde tanışan ve 2011 senesinden itibaren adeta birbirlerine bağımlı hale gelen Vanessa Hudgens ve Austin Butler çifti o zamanlara damgasını vurmuştu.
Uzun ilişiklerin kadını, güzel oyuncu Vanessa Hudgens 5 yıl boyunca aşk yaşadığı rol arkadaşı Zac Efron'dan sonra gönlünü Austin Butler'a kaptırmıştı.
İlişikleri boyunca ünlü aktörü destekleyen ismin hep Hudgens olduğu söylenmiş, büyük bir yükseliş yakaladığı Elvis filmindeki rolünü de neredeyse sevgilisi sayesinde almıştı Butler.
Fakat yakışıklı oyuncu, Vanessa Hudgens'la yaşadığı neredeyse 10 yıllık aşkın ardından, tam bu çift artık ayrılmaz derken, 2020 yılında ilişkisini noktalamıştı.
Hudgens ise uzun yıllar süren devam eden ilişikinin 2019 senesinde bitmesinin arından gönlünü sporcu Cole Tucker'a kaptırdı.
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2020 senesinde kameralara ilk defa birlikte gülümseyen çift hızlı bir kararla nişanlanmış ardından da 2023 senesinde dünyaevine girmişti.
Geçtiğimiz günlerde Vanessa Hudgens, “Austin Butler ile ayrıldığı için minnettar olduğunu; çünkü bu sayede eşinin hayatına girdiğini” söyledi.
9 yıllık eski sevgilisinden “Son ayrılığım beni gerçekten çok ama çok özel bir yere sürükledi. Beni doğru insana ittive bunun için çok minnettarım. O şimdiye kadar tanıdığım en destekleyici, en gerçek, en anlayışlı insan” diye bahseden oyuncu herkesi şaşırttı.
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