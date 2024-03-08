Ayrıldıklarına Minnettar! Vanessa Hudgens Austin Butler ile Ayrılığı Sayesinde Doğru Kişiyi Bulduğuna İnanıyor

2011'den 2019'a kadar aşk yaşamış Austin Butler ve Vanessa Hudgens sevilen çiftler arasındayken ayrılık haberleriyle herkesi şaşırtmışlardı. Ayrılık sonrası 2 yıl ilişki yaşadığı sporcu Cole Tucker ile evlenen Hudgenes eski sevgilisi hakkında konuştu. Detaylar👇