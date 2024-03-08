Selena Gomez'in Benny Blanco'nun Doğum Gününü Kutlamak İçin Paylaştığı Fotoğraflar Görenlerin Keyfini Kaçırdı
Selena Gomez'in Benny Blanco'nun Doğum Gününü Kutlamak İçin Paylaştığı Fotoğraflar Görenlerin Keyfini Kaçırdı
Son zamanların en konuşulan çiftlerinden olan Selena Gomez ve Benny Blanco yeni başladıkları ilişkilerine hızla devam ediyor! Sosyal medyadan birbirlerine gösterdikleri aşk gösterileriyle gündeme gelen ikili yine ve yeniden anasayfalara samimi pozlarıyla düştü. Detaylar👇
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Çoğumuz Selena Gomez'i ya oynadığı dizilerden ya da hit olan şarkılarından tanıyoruz. Uzun yıllardır sektörde olan güzel şarkıcı yıllardır ününün getirdiği sorunlarla resmen boğuşuyor.
Ergenlik yıllarından, ilk öpücüğüne ve ilişkilerine, yıllardır büyümesine tanıklık ettiğimiz Selena Gomez her zamna hayatını tüm şeffaflığıyla gösteren isimlerden biri oldu.
Şöhret dünyasındaki yeri ne kadar büyürse büyüsün hayranlarına alçak gönüllülükle yaklaşan Gomez yüzleştiği sağlık sorunlarıyla baş ederken de bunları her zaman açık açık konuşuyor.
Durum böyle olunca aşk hayatını da sık sık tüm şeffaflığıyla hayranlarıyla paylaşmaktan hiç çekinmiyor şarkıcı.
Her konuda aralıksız linç yiyen ünlü isim bu sefer de yeni sevgilisi Benny Blanco'nun dış görünüşü yüzünden çok sayıda eleştiri almıştı hatırlarsanız.
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Resmen "aşkın gözü kör" diyen Gomez ilişkilerin ilk gününden beri ne kadar mutlu olduğunu herkese kanıtlamaya çalışıyor bildiğimiz gibi.
Blanco'nun doğum gününü kutlamak için paylaştığı bir dizi fotoğrafın altına "Duygusal dayanıklılığın, pozitif huyun, inanılmaz yeteneğin (ki bu beni şaşırtıyor), inkar edilemez mizah anlayışın ve sevgi dolu, iyi kalbin beni kesinlikle mahvediyor. Seni seviyorum” yazan ünlü isim...
Çiftin birbirinden samimi anlarını paylaşarak aşkını hayranlarının iyice gözüne sokmuş oldu. Gomez'in mutlu olduğu düşünülse de sevgilisine gelen kötü yorumlar gecikmedi.
Gelin o yorumlara birlikte bakalım👇
"Bundan daha iyisini hak ediyor"
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"Doğum günün kutlu olsun kıskanç umutsuz ilgi bekleyen zehirli 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡"
"Selena Gomez'in notu gerçekten düştü 🫣 Zayn'in bekar olduğunu biliyorsun değil mi..."
"çok üzgünüm ama görünüşünden biraz korkuyorum"
"irkildim"
"lütfen tetikleyici uyarısı koyun"
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