Kim Kardashian'ın Bianca Censori Çakması Kıyafetini Görenler Kanye West'in Eski Eşini Yerden Yere Vurdular
Kim Kardashian'ın Bianca Censori Çakması Kıyafetini Görenler Kanye West'in Eski Eşini Yerden Yere Vurdular
Kaynak: https://metro.co.uk/2024/03/07/kim-ka...
Cesur bir moda anlayışı göstermekten asla çekinmeyen Kim Kardashian, Paris Moda Haftası defilesine sadece üstüne aldığı kürkle katıldı. Anında akıllara Bianca Censori'yi getiren Kardashian kısa sürede birçok iddia ile karşı karşıya kaldı. Detaylar👇
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Kendi iç giyim markasını kuran ve giydiği kıyafetlerle modayı baştan yarattığını düşünen Kim Kardashian için tarz diyince akan sular duruyor bildiğimiz gibi.
Kanye West ile uzun süre devam eden birlikteliğinde hep cesur seçimler yapan Kardashian'ın, eski eşni Bianca Censori ile birlikteliği yüzünden de ara ara kendisini kıskandığı söyleniyordu.
Hatta ikiliyi daha öncesinden beri takip edenler West'e "Sırada Bianca mı var?" sorularını yöneltmişti. Müstehcen paylaşımlar ve açık kıyafetleriyle ilgi odağı olan Censori ise sessizliğini ilk günden beri koruyor.
Hatırlarsanız Censori en son Kardashian tarafından çocuklarının yanında "daha giyinik olması" gerektiği konusunda uyarılmış, üvey anne Censori de bu talebi yerine getirmişti.
Ayrıca modelin Paris'teki akıl almaz kıyafetleri sonucu babasının müdahalesi de gecikmemişti, sonrasında oldukça "kapalı" şekilde kameralara yansıyan isim şaşırtmıştı.
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Gelelim Kanye'nin eski karısına... Zaten dış görünüşleri itibariyle birbiriyle benzetilen ikili, Kim Kardashian'ın çok benzer kıyafetler tercih etmesiyle kendisini taklit ettiği iddialarıyla uzun süre baş başa kalmıştı.
Tam Bianca uslandı derken, 43 yaşındaki Kim yine rahat duramadı ve sosyal medya hesabındaki 364 milyon takipçisiyle paylaştığı bir pozda göğüs dekoltesini resmen gözlere soktu...
Kanye West'in eşi Bianca Censori'nin sık sık neredeyse hiçbir şey giymeden görülmesi ve magazin manşetlerinden bir gün bile düşmemesiyle Kim Kardashian'ın böyle bir hamle yaptığı tahmin ediliyor...
Kıyafetlerinden tamamen vazgeçmeyen Kim, leopar desenli kürk paltosunu üzerine aldı ve kaynak gözlüğünden hallice güneş gözlükleri ile boy gösterdi.
Şunu da eklemeden geçmeyelim, Censori'ye "özenen" Kardashian zamanında Kanye West'in kıyafetlerine karıştığını itiraf etmişti.
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Gelen tepkilere bakalım👇
"Bianca'da böyle bir şey gördüm"
"Bianca havası veriyor"
"Şeytani kıyafetler, çok garip"
"Başka bir gün başka bir anlamsız kıyafet üzgünüm 😞"
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"Bianca'nın ikonik kürk kıyafetinin özentisi gibi görünüyor"
"Bu ceketi yapmak için o hayvanları öldürürken mi parmağını incittin?"
"Böyle giyinirken eski kocanın karısı hakkında nasıl bir şey söyleyebilirsin ki?"
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