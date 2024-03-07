Kim Kardashian'ın Bianca Censori Çakması Kıyafetini Görenler Kanye West'in Eski Eşini Yerden Yere Vurdular

Cesur bir moda anlayışı göstermekten asla çekinmeyen Kim Kardashian, Paris Moda Haftası defilesine sadece üstüne aldığı kürkle katıldı. Anında akıllara Bianca Censori'yi getiren Kardashian kısa sürede birçok iddia ile karşı karşıya kaldı. Detaylar👇