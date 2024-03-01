Kanye Yanlış Kıza Bulaştın! Bianca Censori'nin Babası Kızının Uygunsuz Kıyafetleri Yüzünden West'le Yüzleşecek

Son zamanların magazin manşetlerinden düşmeyen çifti Kanye West ve Bianca Censori'nin akıl almaz hareketlerini duymaya alıştık. Fakat Bianca'nın her geçen gün daha da açılıp saçılan ve uygunsuzlaşan kıyafetlerini bir türlü kabul edemiyoruz... Censori'nin babası da kızını bu şekilde görmeye daha fazla dayanamamış olacak ki Kanye West'le yüzleşeceğini belirtti. Detaylar👇