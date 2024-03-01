Kanye Yanlış Kıza Bulaştın! Bianca Censori'nin Babası Kızının Uygunsuz Kıyafetleri Yüzünden West'le Yüzleşecek
Kanye Yanlış Kıza Bulaştın! Bianca Censori'nin Babası Kızının Uygunsuz Kıyafetleri Yüzünden West'le Yüzleşecek
Son zamanların magazin manşetlerinden düşmeyen çifti Kanye West ve Bianca Censori'nin akıl almaz hareketlerini duymaya alıştık. Fakat Bianca'nın her geçen gün daha da açılıp saçılan ve uygunsuzlaşan kıyafetlerini bir türlü kabul edemiyoruz... Censori'nin babası da kızını bu şekilde görmeye daha fazla dayanamamış olacak ki Kanye West'le yüzleşeceğini belirtti. Detaylar👇
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Aklımızın almadığı hareketleri ve giyimleriyle ünlenmiş Kanye West ve Bianca Censori çiftin garipliklerini duymayan kalmadı.
Her geçen gün daha da absürtleşen kıyafetleriyle hafızlara kazanan model Censori hakkında spekülasyonlar da bitmiyor bildiğimiz gibi. Kanye West'in zorla kendisine bu müstehcen kıyafetleri giydirdiği ve kendisinin bu durumdan hiç memnun olmadığı ortaya atılan kuvvetli iddialardan.
Gelelim bu açık kıyafetlerde sokaklarda boy gösteren, tüm dünyanın konuştuğu ismin babasına...Bianca'nın babası Elia 'Leo' Censori'nin 1982 yılında uyuşturucu bulundurma suçundan hüküm giydikten sonra ağır hapis cezasına çarptırıldığını ve en az üç yıl olmak üzere beş yıl hapis cezasına çarptırıldığını ortaya çıkmıştı.
Daha önce "Bianca'nın babası Kanye'nin gücünü ve muazzam şöhretine rağmen Bianca'nın güvenliğini her şeyin önünde tutmasını takdir ediyor” açıklamasında bulunulmuştu.
Leo aynı zamanda, eskiden 'Melbourne'un Al Capone'u' olarak adlandırılan kötü şöhretli bir çete katili olan Eris Censori'nin kardeşi..'Eddie Capone' olarak bilinen en büyük kardeş Edmondo'nun Victoria'da polise saldırı, hırsızlık ve tehdit gibi şiddet suçlarından mahkumiyetleri bulunuyor.
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Leo'nun eroin ticaretinin yanı sıra tabanca ve dolu silah bulundurmak gibi suçları da var. Anlayacağınız Kanye West bu sefer çok yanlış kişilere bulaştı!
Bianca Censori'nin açık saçık, neredeyse hiç giymediği kıyafetleri gözlerinizi kamaştırdıysa, bir de babası olduğunuzu düşünün... dünya çapındaki tüm ilgiyi o gördü ve görünüşe göre bu konuda babası oldukça öfkeli.
Bianca'ya yakın kaynaklar Daily Mail'e, babası Leo'nun, kızının giydiği kıyafetleri görüşmek üzere Kanye West ile oturup sohbet etmek istediğini söyledi... ve bu kaynaklar, eğer onunla yüz yüze gelebilirse düpedüz bir nutuk atacağını söylüyor.
Habere göre Leo, Ye'ye karısını "değersiz çıplak bir zafer ödülü piyonu" gibi çıplak kıyafetlerle nasıl gezdirebildiğini sormak istiyor ki bu da kimsenin kayınpederinden duymak isteyeceği sözler değil gibi.
Leo ayrıca Kanye'ye kızlarının büyüdüklerinde benzer şekilde transparan kıyafetlerle dolaşmasının sorun olup olmayacağını sormak istiyormuş.
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