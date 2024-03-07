Euphoria Dizisinin Oyuncularından Nika King Şoke Eden Bir Açıklamada Bulundu: "Altı Aydır Kiramı Ödeyemiyorum"
Euphoria Dizisinin Oyuncularından Nika King Şoke Eden Bir Açıklamada Bulundu: "Altı Aydır Kiramı Ödeyemiyorum"
Kaynak: https://deadline.com/2024/03/euphoria...
Popüler gençlik dizi Euphoria'da Zendaya'nın canlandırdığı karakterin annesini oynayan Nika King dizinin 3. sezonu için verilen ara yüzünüzden geçim sıkıntıları çektiğini anlattı. Detaylar içeriğimizde 👇
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2019 senesinde yayınlanmaya başlanmış ve başarılı oyuncu kadrosu ile kısa sürede ünlenmiş gençlik dizisi Euphoria'yı çoğumuz biliyoruz.
Dizinin 2. sezonu finalini Şubat 2022'de yapıldıktan sonra 3. sezonun en az üç yıl sonra yayınlanacağı haberi dizinin hayranlarını derinden etkilemişti.
Oyuncu kadrosu oldukça büyük olan dizinin başrollerinden bir olan Zendaya'nın annesini canlandıran Nika King verilen bu aradan pek de memnun görünmüyor.
Sosyal medya hesabından da paylaştığı tek kişilik gösterisinde yaşadıklarını anlatan oyuncu Nika King, maddi açıdan zor durumda olduğunu söyledi.
Şakayla karışık olarak yaptığı açıklamada altı aydır oturduğu evin kirasını ödeyemez hale geldiğini söyleyen aktrisin oynadığı dizinin milyonlarca izlenmesine rağmen bu sorunlarla karşı karşıya olması oldukça dikkat çekti.
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Yaşadığı zorluklardan bahseden oyuncu, yeni sezonun ne zaman ekranlara döneceğini bilmediğini ekledi.
"Seyirci, dizinin üçüncü sezonunu izlemesi gerektiğini söylüyor bana. İnanın buna benim de ihtiyacım var. Altı aydır evimin kirasını ödeyemiyorum" diyen isim izleyicileri şaşırttı.
Sözlerini rol arkadaşı Zendya'ya seslenerek bitiren oyuncu " Zendaya Paris’te moda haftasında geziyor. Eve geri dön kızım... Annenin sana ihtiyacı var" dedi.
Dizinin diğer oyuncuları bu süreçte farklı yapımlarda yer alırken Nika King durumunu "Kariyerimde yükseliyorum sandım. İyi olduğumu düşündüm. Ama Euphoria'dan sonra iş teklifi almadım" şeklinde açıkladı.
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