Kardashianların Dune Filminden Fırlama Gibi Hazırlanmış Fragmanına Yapılan Benzetmeler Dur Durak Bilmedi
Kardashianların Dune Filminden Fırlama Gibi Hazırlanmış Fragmanına Yapılan Benzetmeler Dur Durak Bilmedi
Kardashianların yıllardır çektikleri realite şovların günümüzdeki servetlerine ve ünlerine etkisi küçümsenemeyecek kadar fazla. Resmen değişimlerine, kavgalarına ve gerçek yüzlerine şahit olduğumzu realite programlarına yeni bir sezon ekleyen Kardashian kadınlarının tanıtım fragramanı çok konuşuldu. Detaylar 👇
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Skandallarla, kavgalarla, ihanetlerle dolu Hollywood aleminde Kardashianlar diyince akan sular duruyor bildiğimiz gibi. İsmilerini bulaştıkları skandallarla duyurmuş ve günümüze kadar resmen bir hanedanlık kurmuş bu kadınlar uzun süredir herkesin dilinde.
Popüler olmalarıyla birlikte muhteşem bir fikir yürüterek olaylı hayatlarını kayda almaya karar veren Kardashian ailesi o günlerden beri büyük bir kitleye hitap ediyorlar.
"Keeping Up With The Kardashians" isimli şovla 2007 senesinde aile yaşantılarını gözler önüne sermeye başlayan aile tam 20 sezondur istikrarlı şekilde çekimlere devam ediyor.
Kardashian ailesinin bitmek bilmeyen kavgalarına şahit olduğumuz realite şovları "The Kardashians" yeni bir sezon ile ekranlara geri dönüyor.
Kim Kardashian başta olmak üzere birçok kardeşin birbirinin arkasından konuşacağı, tartışacağı, yeni aşkların peşinde koşacakları ve izlenme için nicelerini yapacakları yeni sezonun fragmanı ise ayrı konuşuldu.
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Şu sıralar gündemden düşmeyen bilimkurgu filmi Dune'a benzetilen tanıtım fragmanı resmen olay oldu!
Gelen tepkilere bakalım👇
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