Kardashianların Dune Filminden Fırlama Gibi Hazırlanmış Fragmanına Yapılan Benzetmeler Dur Durak Bilmedi

Kardashianların yıllardır çektikleri realite şovların günümüzdeki servetlerine ve ünlerine etkisi küçümsenemeyecek kadar fazla. Resmen değişimlerine, kavgalarına ve gerçek yüzlerine şahit olduğumzu realite programlarına yeni bir sezon ekleyen Kardashian kadınlarının tanıtım fragramanı çok konuşuldu. Detaylar 👇