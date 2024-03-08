Selena Gomez ve Bitmek Bilmeyen Justin Bieber Davası! Şarkıcı Eski Sevgilisiyle İlgili Paylaşıma Yorum Yaptı
Selena Gomez ve Bitmek Bilmeyen Justin Bieber Davası! Şarkıcı Eski Sevgilisiyle İlgili Paylaşıma Yorum Yaptı
Selena Gomez ve Justin Bieber cephesinde sular durulmuyor... Üzerinden uzun seneler geçmesine Selena Gomez tarafından ara ara gelen açıklamlara, beğeni ve yorumlara geçtiğimiz saatlerde bir yenisi daha eklendi. Detaylar
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Selena Gomez ve Justin Bieber ismini yan yana duymayan kişi sayısı eminiz ki oldukça azdır. 2010 senesinde başlayan bu aşk 14 yıl geçmesine rağmen konuştuğumuz yegane ilişkilerden biri.
2010 senesinde başlayan ilişkileri ile şöhret basamaklarını resmen el ele çıkmış çiftimiz o zamanların en çok ses getiren isimlerinden biri olmuştu.
Magazine her karesiyle konu olan ve hayran kitleleri gün geçtikçe büyüyen ikili 2018 senesinde uzun soluklu ilişiklerine son verme kararı almıştı.
Fakat ayrılıkla sular durulmadı... İkilinin hayatlarına farklı isimler girse de hayranları onları yakıştırmaktan, tekrar birlikte olacaklarını ummaktan bir türlü vazgeçmediler.
İlişkileri boyunca birkaç kez ayrılıp barışan çift hayranlarına boşuna umut vermemişti, ancak Justin'in Hailey Baldwin ile evlenmesi ne Selena'nın ne de "Jelena" hayranlarının umutlarını söndürmeye yetmedi.
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Hatırlarsanız bundan öncesinde de yine Selena Gomez, Justin Bieber'ın o zamanlar birlikte olduğu Sofia Richie ile yaptığı paylaşımın altına "Nefreti kaldıramıyorsan kız arkadaşının fotoğraflarını paylaşmayı bırak. Bu sadece ikinizin arasında özel olmalı. Hayranlarınıza kızmayın. Onlar seni seviyor" yazarak herkesi şoke etmişti.
Selena'nın çift hakkında atılan yorumları ve paylaşımları beğendiğini o yıllardan beri duyuyoruz zaten ama son zamanlarda Benny Blanco ile birlikte çok mutlu olduğunu iddia ettiği ilişkisini yaşarken, bir yıl önce paylaşılmış bir tiktok videosuna yaptığı yorum herkesi şaşırttı.
Ünlü ismin kendisini "mağdur" gibi gösterdiği ve bunu "eski sevgilisi Justin Bieber'ı kullanarak" elde ettiği iddia edilen bu videoya yaptığı yorum kısa sürede gündem oldu.
Kendisini açıklamak yerine bir yıl önce paylaşılmış tiktok videosuna sadece gülücük emojisiyle yanıt vermesi kafalarda soru işaretleri oluşturdu.
Gelin bu duruma gelen tepkilere bakalım👇
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"Az önce yorum yaptığı bir YILLIK video 😭😭😭😭"
"eski sevgilime takıntılı olduğumda ve rakibim selena gomez olduğunda"
"artık bıktık"
"Büyükanne o evleneli beş yıl oldu"
"Justin için özgürlük"
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"Eski sevgiliye takıntılı yarışmasında olsaydım ve rakibim Selena Gomez olsaydı"
"hemşire yine dışarıda"
"Bu tür videolara sürekli yorum yaptığına göre Justin'in adını arıyor veya TikTok'ta Jelena içeriğini görüntülüyor olmalı. Ve bu çok üzücü ki hala Justin'den vazgeçemedi"
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