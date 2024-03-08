Ariana Grande Yeni Şarkısında Dalton Gomez'e Yaptığı Göndermelerle Aldatıldığını Tüm Hayranlarına Anlattı
Ariana Grande Yeni Şarkısında Dalton Gomez'e Yaptığı Göndermelerle Aldatıldığını Tüm Hayranlarına Anlattı
Ariana Grande'nin olaylı aşk hayatı bir an olsun durulmuyor. Eski kocası Dalton Gomez hakkında yazdığı şarkı ile kafaları katıştıran ünlü şarkıcı birçok tepkiyle baş başa kaldı. Detaylar 👇
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Sesiyle yeri göğü inleten, tüyleri diken diken eden dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande'yi tanımayan yoktur. Kısa sürede kendisinden beklenmedik kitlelere ulaşan ve sesini milyonlara paylaşan Grande her yeni albümüyle ortalığı resmen yıkıyor.
The Weeknd, Nicki Minaj, Lady Gaga gibi bilindik isimlerle başarılı düetlere imza atmış 30 yaşındaki şarkıcı her defasında dineliyicileri etkilemeyi başarıyor.
Geçtiğimiz aydan bu yana, daha yayınlanmadan oldukça konuşulan ve olay olan albümü Eternal Sunshine bugün dinleyiciyle buluştu!
Şarkıcının yeni albümü, Metacritic’ten 94 puan alarak bu yıl en yüksek puanı alan albüm oldu bile! Ayrıca albüm bazı ülkelerdeki listlerde şimdiden 1. sırada.
Kariyerinin başından beri yedi başarılı albümü hayranlarıyla buluşturan isim yeni albümündeki "eternal sunshine" isimli şarkıda eski kocasına göndermede bulundu...
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2021'de dünyaevine girdiği Dalton Gomez hakkındaki şarkı sözleri "Beni duymak istemiyordun, O kız şu an benim yatağımda, senin göğsünde yatıyor, Umarım onunlayken mutlu hissediyorsundur” şeklinde devam ederken...
2023 yılında boşanan çift ayrılık kararının Ariana Grande'nin oyuncu Elton Slater ile ilişikisi yüzünden alındığı iddiası akıllara geldi.
Yeni albümündeki şarkılarıyla aldatılığını resmen anlatan şarkıcının zaten evli olan Slater ile birlikteliğinden sonraki bu hareketi kısa sürede oldukça fazla eleştiri aldı.
Gelin tepkilere birlikte bakalım 👇
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