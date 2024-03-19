Altın Küre Ödül Töreninden Beri Birlikte Görülmeyen Timothee Chalamet ve Kylie Jenner Çiftinden Açıklama Geldi

Altın Küre Ödül Törenine birlikte katılmalarının ardından olayların ardı arkası kesilmeyen Timothee Chalamet ve Kylie Jenner ikilisi ayrı ayrı etkinliklere katılmaya başlamış, bu da ayrılık iddialarını beraberinde getirmişti. İkili aylar sonra ilk defa birlikte görülünce ayrılık hakkında açıklamlarda bulundu. Detaylar👇