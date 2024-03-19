Altın Küre Ödül Töreninden Beri Birlikte Görülmeyen Timothee Chalamet ve Kylie Jenner Çiftinden Açıklama Geldi
Altın Küre Ödül Töreninden Beri Birlikte Görülmeyen Timothee Chalamet ve Kylie Jenner Çiftinden Açıklama Geldi
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Altın Küre Ödül Törenine birlikte katılmalarının ardından olayların ardı arkası kesilmeyen Timothee Chalamet ve Kylie Jenner ikilisi ayrı ayrı etkinliklere katılmaya başlamış, bu da ayrılık iddialarını beraberinde getirmişti. İkili aylar sonra ilk defa birlikte görülünce ayrılık hakkında açıklamlarda bulundu. Detaylar👇
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Günümüzün en birbiriyle düşünemediğimiz ve birliktelikleriyle herkesi şoka soka çiftlerinden biri olan Timothee Chalamet ve Kylie Jenner'ı daha önce duymuş olabilirisiniz.
Yakışıklı aktör Chalamet ve Jenner birbirinden alakasız görünseler de Eylül ayından Ocak ayındaki Altı Küre Ödül törenine kadar kameralar karşısına birlikte geçerek hayranlarını ilişkilerine bir nevi alıştırmışlardı.
Fakat taze çiftimiz ödül töreninde Selena Gomez ile yaşadıkları 'fotoğraf' problemi sonrası günlerce magazin sayfalarına konu olmuş ve aralarında fiziksel bir çekim olmadığı konusunda eleştiriye maruz kalmışlardı.
Traviss Scott ile ayrılı sonrası ilk defa başak bir isimle görülen Jenner gündeme bomba gibi oturmasına rağmen bu haberlerden sonra bir daha ünlü oyuncu ile kameralara yakalanmamıştı.
Timothee Chalamet Dune filmi için gala gala gezerken Kylie'nin nerde olduğu merak konusuydu, çünkü rol arkadaşı Zendaya'nın sevgilisi Tom Holland güzel oyuncuyu bir gün bile yalnız bırakmamıştı...
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Fakat Kylie Jenner ve Timothee Chalamet, son zamanlarda çiftin ayrılmış olabileceği yönündeki korkulara rağmen, içlerinden birinin DailyMail'e yaptığı açıklamaya göre hala çıkıyorlar.
Kylie Jenner'ın görünümündeki doğallaşmanın sonucu olarak kendisinin oyuncuyla olan birlikteliğinin onu mutlu ettiği düşünülüyor.
Aşık ikilinin ilişkilerini 'korumak' için kasıtlı olarak ilgi odağı olmaktan geri adım attıklarını ve 28 yaşındaki Timothee'nin Altın Küre'deki öpüşmelerinin haber yapılmasından rahatsız olduğunu ve bunun yeni filmi Dune 2'nin dikkatini dağıtabileceğinden korktuğunu iddia ettiler.
İçeriden bir kaynağın söylediğine göre hala çıkıyorlar. Ancak Timothee Kylie'yle fazla göz önünde olmamaya karar vermiş çünkü Dune 2'nin tüm dikkatleri üzerine çekmesini ve filmin kendi adına konuşulmasını istiyormuş...
Yetkililer 26 yaşındaki Kylie'nin tamamen anlayışlı olduğunu da eklediler. "Onun dünyasını düşündüğünü biliyor ve onun kişisel olarak olduğu kişiyi ve profesyonel olarak olmak istediği kişiyi anlıyor” açıklamasında bulundular. Anlayacağınız Kylie ilişkilerini gizli yaşamaktan oldukça memnun.
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Ayrıca bir sosyal medya kullanıcısı, çifti 9 Mart'ta Santa Monica'daki bir dondurma dükkanında birlikte gördüğünü iddia ettikten sonra viral oldu. İkili kapüşonlu ve maskelerle tanınmamak için çabalıyormuş...
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