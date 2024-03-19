Anne Marie'nin Herkesten Habersiz Evlenip, Üstüne Çocuk Dünyaya Getirmesi 'Nazar Korkusu' Olarak Yorumlandı
Anne Marie'nin Herkesten Habersiz Evlenip, Üstüne Çocuk Dünyaya Getirmesi 'Nazar Korkusu' Olarak Yorumlandı
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz...
Uzun süredir kayıplara karışmış olan şarkıcı Anne Marie'nin bu süreçte hayatında aldığı kararlar ve değişiklikler herkesi şoke etti. Detaylar 👇
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Kariyerine bundan on sene önce başlamış ve çeşitli başarıların altına imza atmış ünlü şarkıcı Anne Marie'yi çoğumuz hit şarkılarıyla tanıyoruz.
‘Rockabye’ şarkısıyla listelerin başına yerleşen Anne Marie, Türkiye'de de konser vermiş ve adından sıkça bahsettirmeyi başarmıştı.
Şu sıralar özel hayatındaki değişiklerle gündeme gelen ismin evlendiği hatta ilk çocuğunu kucağına aldığı öğrenildi!
Anne-Marie'nin turnesine ara verdiği bir dönemde Las Vegas'ta gizlice evlendiği söylenmiş ve bu haber şarkıcının birçok hayranını şoke etmişti.
32 yaşındaki Voice programının yıldızı hamileliğini gözlerden uzak tutmuş ve çiftin geçen hafta ortaya çıkan gizli Las Vegas düğünüyle gündeme gelmişti.
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Anne-Marie ve rapçi eşi Slowthai'nin bebek sevinci, gizli düğün ve hamileliğin ortaya çıkmasından günler sonra ilk kez yeni doğan kızlarıyla görüldüler!
İki yıl sonra en sevdiği sayıya ithafen Seven adını verdikleri kız bebeklerini kucaklarına alan isim ilk defa görüntülendi.
Geçtiğimiz günlerde, üç kişilik aile Londra'da yola çıkarken görüldü ve her iki müzisyen de kızlarıyla vakit geçirirken kameralara yansıdı.
Bir kaynak, "Kızları geçen ay doğdu ve ikisi de çok mutlu. Anne-Marie her zaman anne olmak istemiştir, dolayısıyla bu onun için harika bir zaman” açıklamalarında bulundu.
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