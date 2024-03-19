Kate Middleton ve Prens William Evliliğindeki 'Öteki Kadın' Leydi Rose Hanbury Aldatma İddialarına Cevap Verdi
Kate Middleton ve Prens William Evliliğindeki 'Öteki Kadın' Leydi Rose Hanbury Aldatma İddialarına Cevap Verdi
Kaynak: https://pagesix.com/2024/03/18/royal-...
Kate Middleton ilk defa kanlı canlı bir şekilde kameralara yaklanmışken Prens William ile evliliğindeki üçüncü kişi olduğu iddia edilen Leydi Rose Hanbury aldatma iddialarına ilk defa cevap verdi. Detaylar 👇
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Prenses Kate Middleton'un kaybolmasının ardından tüm dünya aldatma iddialarıyla çalkalanmış ve güzel ailenin mutluluğunun sonunun geldiği düşünülmüştü.
Kate Midleton'un kaybolmasının ardından neredeyse 3 ay geçmiş bu sırada ortalık adeta yangın yerine dönmüştü. Sağlık sorunları dışında Galler Prensesinin aldatılmış olma ihtimaline inanan kesim çoğunluktaydı.
Hatta Kate Middleton'un kaderini Prens William'ın babası tarafından aldatıldıktan sonra bir araba kazasıyla hayatını kaybeden annesine benzetenler de çoğunluktaydı.
Gözler aldatma iddialarıyla birlikte daha önce de Prens William'la ilişiki yaşadığı iddiaları türeyen Leydi Rose Hanbury'e döndü. İngiltere basını tarafından kendisini öven yazıların yayılması ise bu iddiaları kuvvetlendirdi.
Dün paylaşılan bir haberde Kate Middleton'un aylar sonra dışarıda William ile gayet sağlıklı ve mutlu görüldüğü iddia edilmişti. Hiç inandırıcı gelemeyen bu haber sonrası fotoğraflar yayınlanmış ve herkes derin bir nefes almıştı.
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Prensesin esrarengiz bir biçimde, hiçbir şey olmamış gibi ortaya çıkmasının ardından ailenin yakın dostu olarak bilinen leydi sonunda ihanet iddialarına cevap verdi.
Hanbury'nin küçük kızının William'dan olduğu söylenmişi, iddialarla boğuşan isim ilk defa ortaya atılan söylemlerin tamamen yanlış olduğunu söyledi...
Yıllardır ortada dolanan iddialardan sonra siz bu açıklamanın doğruluğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇
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