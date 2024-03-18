Kim Kardashian ve Blake Lively, Kate Middleton Olayı Hakkında Espri Yaptıkları İçin Tepki Çekti
Kim Kardashian ve Blake Lively, Kate Middleton Olayı Hakkında Espri Yaptıkları İçin Tepki Çekti
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/3am/us-celeb...
Aylardır Galler Prensesi Catherine'nin ortalarda olmaması birçok komplo teorisinin ortaya atılmasına sebep oldu. Öldüğünü düşüneninden, Prince William ile boşandıklarına inananına kadar ortada bir sürü iddia var. Şimdi ise BBC'nin yayınladığı bir habere göre, herkes İngiliz Kraliyet Ailesinin resmi bir açıklama yapmasını bekliyor. Bu vahşi teorilerin arasında, Kim Kardashian, Kate Middleton hakkında 'dedikodu' yaymakla suçlandı. Detaylar👇
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Bilmeyenler varsa olayı kısaca özetleyelim: Önce Kate Middleton için Ocak ayında planlı karın ameliyatı geçirdiği ve bir süre kamu görevlerine devam edemeyeceği, Kensington Sarayı tarafından paylaşıldı.
O gün bu gündür neredeyse 3 aydır Prenses Kate'den haber alınamıyor. Neredeyse her gün Kate Middleton'un bulunduğuna dair bir magazin haberi çıkıyor. Ancak basına sızdırılan fotoğrafların yapay zekayla yapıldığı iddia ediliyor.
Mesela arabada Prens William ile görüntülendikleri bu fotoğraf. Gördüğünüz gibi Prenses Kate'in önceden çekilmiş bir fotoğrafının neredeyse aynısı. Bunun gibi birkaç fotoğrafın daha yapay zeka ve photoshop ile üretiliği iddia ediliyor.
Ancak en olay yaratan ve endişeye yol açan fotoğraf, Prenses Catherine'in resmi hesabından photoshop ile düzenlenmiş bir fotoğraf paylaşmasıydı. Fotoğrafın sahte olduğu ortaya çıkınca Kate aynı hesap üzerinden bir hikaye yayınladı. Ancak birçok kişi bunu yazanın Kate olduğuna inanmadı.
Kate Middleton'un en son 27 Aralık'ta görüntülenmesi ve şimdiye kadar böyle tatsız olayların yaşanması onu spekülasyonların hedefi haline getirdi. En son BBC'nin haberine göre Kraliyet Ailesi'nin önemli bir duyuru yapmaya hazırlandığı bildirildi.
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Gelelim asıl olaya: Kim Kardashian'ın geçtiğimiz gün Instagram'da şu şekil bir poz verip açıklamasına "Kate'i bulmaya gidiyorum." yazması tabiri caizse olay oldu.
Prenses hakkında devam eden spekülasyonlara atıfta bulunduğu bu paylaşımı yaptığı için birçok kişi, Kardashian'ı dedikodu yaymakla suçladı.
Kardashian'ın gönderisine beğeniler ve yorumlar yağdı. Takipçileri yeni sarı saçlarına mı yorum yapsa yoksa onu Prenses Kate ile dalga geçtiği için mi linçlese şaşırdı.
Bu arada, Kate Middleton olayına gönderme yapan tek ünlü Kim Kardashian değil. Kim'in gönderisinden bir gün önce Blake Lively de Kate'e gönderme yaptığı bir gönderi paylaştı.
Fotoğrafla oynanması ve photoshop ile ürünlerin yerleştirilmesi takipçilerinin gözünden kaçmadı. Bir de üstüne açıklamasına "Bugün 4 yeni ürünümüzü duyurmak için çektiğim bu yeni fotoğrafı paylaştığım için çok heyecanlıyım! Artık neden ortalarda görünmediğimi biliyorsunuz." yazması, çoğu kişiyi sinirlendirdi.
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Blake Lively'e gelen o yorumlar...
"Bir kadının başka bir kadını düştüğünde tekmelemesi gibisi yoktur."
"Nefret edenler photoshop olduğunu söyleyecek."
"Senden gerçekten hoşlanıyorum Blake ama bu iğrenç. Artık seni ya da markanı desteklemeyeceğim."
Bu yorumu görünce içimden 'Blake Lively' mi diyelim yoksa gerçek adını mı söylersin 'Kötü Kız' dedim. "En azından bize gerçekte kim olduğunu gösterdin 'Kötü Kız'. Sonsuza dek takibi bırakıyorum."
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"Hayal kırıklığına uğradım. Diğer kadınları böyle mi destekliyorsun? O fotoğraf parasal bir beklenti olmaksızın nezaketen halka sunulan bir şeydi. Küresel sahnede asla hata yapmamak ve alay edilip tacize uğramamak güzel olmalı."
"Senin başına gelmediğinde komik oluyor."
"Sen kim olduğunu sanıyorsun Blake. O sana ne yaptı? Seni özel yapan ne? Çocukları olan bir insansın ve şimdi sosyal medyada sana bir yanlışı olmayan ve ciddi bir ameliyattan çıkan bir kadına zorbalık ediyorsun. Birine zorbalık yapma hakkını sana kim veriyor? Kendine gel. Bunu yaptığın için İngiltere'de sevilmeyeceksin. Burada kraliyet ailesini çok ciddiye alıyoruz ve onlardan birine saldırmanı hoş karşılamayız. Kendine çeki düzen ver ve başkalarına saygı göster. Bu iğrenç bir şey."
"Neden Catherine'le alay ediyorsun? Sayfanızda "yorum yaparken lütfen diğer insanlara saygılı davranın" şeklinde bir istek olması komik. Neden bunu da yapamıyorsun? Catherine'in üzerine bu kadar gidilmesi çok saçma. İyileşmek için yalnız kalmayı hak ediyor ama insanlar ona zorbalık yapmakta ısrar ediyor."
"Genç kızların annesisiniz... Zaten zor durumda olan başka bir kadına (anneye) zorbalık yapmanız gerçekten çok alçakça! Ayrıca, spot ışıkları altında yaşamanın sosyal medyada söylenen şeylerle zaman zaman nasıl korkunç olabileceğini biliyorsunuz. Bu gibi paylaşımları yapmadan düşünmek isteyebilirsiniz!"
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Kim Kardashian'a gelen bu yorumlar Blake Lively'e gelen yorumlardan daha az acımasız:
"Bu açıklama çok daha fazla drama yaratacak."
"Oh başka bir kadına zorbalık! Özellikle de büyük bir ameliyattan çıkan bir anneye. Senden çok klas bir hareket. Arkadaşının karma hakkında ne söylediğini düşün."
"Kim, Paris'te soyulduktan sonra trollendiğini ve dalga geçildiğini düşünebiliyor musun? Kızım bu duyarsız paylaşımı kaldır."
"Lütfen onu bul ve hayatta ve iyi olduğunu bildir."
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"Bu açıklama ahahhahashs"
Khloe Kardashian da "Nasıl bu kadar uzadığını öğrenmeye gidiyorum." yazmış.
"Dedikodulardan nefret ettiği iddia edilen bir ünlünün dedikodu yayması gibisi yok."
"Öldüm."
"Kim çok komik ya."
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