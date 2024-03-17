İngiliz Kraliyet Ailesinin Yapacağı Duyuruyu Beklerken Sansasyon Yaratacak Teorileri Açıklıyoruz!
İngiliz Kraliyet Ailesinin Yapacağı Duyuruyu Beklerken Sansasyon Yaratacak Teorileri Açıklıyoruz!
İngiliz Kraliyet ailesinde son günlerde ortalık fazlasıyla karışık. Kate Middleton'ın ortadan kaybolmasıyla başlayan sürecin sonunda, Kraliyet'ten bir duyuru yapılacağına dair yapılan BBC haberiyle gündem epey yoğunlaştı.
Neler olmuş olabileceğiyle ilgili teorileri sizler için derledik!
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Son zamanlarda İngiliz Kraliyet ailesinde pek sık karşılaşmadığımız olaylar yaşanıyor. Kate Middleton'ın ortadan kaybolmasıyla başlayan bu kaos gittikçe kuvvetlendi ve büyük bir merak yarattı.
Photosoplu fotoğraflar, William'ın ihanet iddiaları derken Kraliyet ailesinden duyuru yapılacağına dair gelen haber nabzı epey yükseltti.
Merakla yapılacak açıklamayı beklerken neler olmuş olabileceğiyle ilgili güçlü teorileri sizler için derledik!
1. Öncelikle William'la başlayalım. Güzeller güzeli eşini bir değil, onlarca kadınla aldattığı iddiası gündemi sarstığı ve tüm bu iddialar sansasyonel bir etki yarattığı için yapılacak açıklama bununla ilgili olabilir.
Beyefendinin asla parmağından çıkarmadığı yüzüğü bir süredir takmaması bu durumun büyük bir kriz yarattığının da göstergesi. Bu teoriye göre bir boşanma haberi gelebilir.
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2. Bir diğer güçlü teori Birleşik Krallık'ın kralı Charles'la ilgili... Biliyorsunuz kendisi epey yaşlı ve hastalıklarından muzdarip.
Burada aslında iki teori var. Birincisi Kral Charles'in sağlık sebebiyle krallığı bırakması. İkincisi ise Charles'ın hayatını kaybetmiş olma ihtimali, ki bu önemli bir ihtimal!
3. Gelelim Kate'e... Krallığın biricik gelini, medar-ı iftiharı, güzeller güzeli Kate bir süredir ortalıkta yok.
Bu teoriyi kraliyet ailesi özellikle istemiş gibi ortada olmayan Kate'in photoshoplu fotoğrafı servis edildi. E medya durur mu, şak diye anladı tabii herkes.
4. Kate ile ilgili ikinci teori aslında ilk teorinin daha üzücü ve daha gelişmiş hali. Çünkü çoğunlukla Kate'in hayatını kaybetmiş olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.
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Neden ısrarla hakkında bilgi verilmediği, photosoplu fotoğrafının servis edilip orijinalinin bir türlü gösterilmediği düşünceleri Kate'e bir şey olduğuna dair ihtimalleri daha da artırıyor.
5. Son teori ise son dönemde sık sık sansasyonellere karışan ailenin bütünüyle ilgili.
Merakla bekliyoruz bakalım. Gerçek nedeni neymiş göreceğiz! Diana'nın ahı mı tuttu yoksa, ne dersiniz?
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