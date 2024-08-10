Sarp Apak'ın Eşi Bengi Apak'ın Bam Teli Attı: Instagram Yasağını Detoks Olarak Görenlere Resmen Yargı Dağıttı
Sarp Apak'ın Eşi Bengi Apak'ın Bam Teli Attı: Instagram Yasağını Detoks Olarak Görenlere Resmen Yargı Dağıttı
Sarp Apak'ın eşi Bengi Apak da Instagram yasağına tepki gösteren isimlerden biri oldu, erişim engelini detoks olarak görenlere çıkışan Apak'ın tepkisi sert oldu!
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Bengi Apak, sosyal medya fenomeni olarak başladığı yolculuğunu hızla genişletmiş bir isim olarak şimdilerde karşımıza çıkıyor. İlk olarak X üzerinden tanınmaya başlanan Apak, bu süreçte ünlü oyuncu Sarp Apak ile tanıştı ve ikili dünyaevine girdi.
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Sosyal medyada dikkat çeken paylaşımları ve enerjik tavırlarıyla kısa sürede popülerlik kazanan Bengi Apak, Can Bonomo ve Can Temiz’in podcast’i "O Tarz mı"'ya 'Bengi Abi' lakabıyla katılarak bilinirliğini arttırdı.
Gündelik yaşamına dair samimi paylaşımlar yaptığı Instagram hesabı, takipçileriyle olan bağını güçlendirdi. Şimdi ise stand-up şovları ile sahnede karşımıza çıkan Bengi Apak, hem sosyal medya dünyasındaki varlığını hem de sahne performanslarını başarılı bir şekilde sürdürüyor.
Instagram'ın kapatılmasına tepki gösteren ünlülerden biri olan Apak, durumu 'detoks' olarak görenlere sert çıkışarak bir video paylaştı.
"Detoks dediğin senin kendi iradenle yapacağın bir şey, her şey açıkken sen kapat dön içe, ne varsa senin içinde, ne b*k yersen ye!" diyen isim fena çıkıştı!
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küfür hoş bir şey değil ama hakedene hakettigini vermek gerekir. detox diyen loboslar aslında başka küfürleri de haketmis ama zarif davranmış. ne biçim toplu... Devamını Gör
Şu kadının nesini sempatik buluyorsunuz? Bana özgüvensiz biri gibi geliyor bütün o mükemmel görünme çabası ve argo söz ve hareketleri…
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