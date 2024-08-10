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Kıyafetini Eleştiren Kullanıcıya Ateş Püskürmüştü: Hande Yener Bir Kez Daha Özgürlük Dersi Verdi

Kıyafetini Eleştiren Kullanıcıya Ateş Püskürmüştü: Hande Yener Bir Kez Daha Özgürlük Dersi Verdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 11:02

Kıyafetini eleştiren kullanıcıya ateş püsküren Hande Yener, konser sırasında kendini tutamadı bir kez daha özgürlük dersi verdi!

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Türk pop müziğinin yıldızlarından biri olan Hande Yener, hem sahnedeki enerjisi hem de tarzıyla dikkatleri üzerine çeken, şarkılarıyla yıllardır zirvede olan isimlerden biri.

Türk pop müziğinin yıldızlarından biri olan Hande Yener, hem sahnedeki enerjisi hem de tarzıyla dikkatleri üzerine çeken, şarkılarıyla yıllardır zirvede olan isimlerden biri.

İddialı kombinleriyle ve alışılmışın dışındaki sahne kıyafetleriyle sık sık eleştirilerin odak noktası olan Yener geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kullanıcısının yorumuna sessiz kalamamış ve resmen ateş püskürmüştü.

İddialı kombinleriyle ve alışılmışın dışındaki sahne kıyafetleriyle sık sık eleştirilerin odak noktası olan Yener geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kullanıcısının yorumuna sessiz kalamamış ve resmen ateş püskürmüştü.

Detaylardan burada bahsettik 👇

"Biz ne sapıklara katlanıyoruz orada burada her yerde! Gözü pis bakan birine ne giysen nafile!" ifadelerini kullanan Yener bu sefer de konserinde had bildirdi!

"Biz ne sapıklara katlanıyoruz orada burada her yerde! Gözü pis bakan birine ne giysen nafile!" ifadelerini kullanan Yener bu sefer de konserinde had bildirdi!

Hande Yener kıyafetini eleştirenlere "Yazın ne giyeceğim ben? Ayrıca sen kimsin, Atatürk'ün yaptığı devrimden sonra senin ne haddine?" diye seslenerek özgürlük dersi verdi!

Hande Yener kıyafetini eleştirenlere "Yazın ne giyeceğim ben? Ayrıca sen kimsin, Atatürk'ün yaptığı devrimden sonra senin ne haddine?" diye seslenerek özgürlük dersi verdi!

İşte o anlar 👇

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