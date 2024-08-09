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Beyin Kanaması Geçirdiği İddia Edilen Peker Açıkalın'ın Eşi Çilem Açıkalın Sağlık Durumuyla İlgili Konuştu

Beyin Kanaması Geçirdiği İddia Edilen Peker Açıkalın'ın Eşi Çilem Açıkalın Sağlık Durumuyla İlgili Konuştu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 15:25

Geçtiğimiz saatlerde gündeme sağlık sorunlarıyla gelen ve beyin kanaması geçirdiği söylenen oyuncu Peker Açıkalın'ın eşi Çilem Açıkalın ortaya atılan iddia ve oyununun sağlık durumu hakkında konuştu.

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Çok sayıda dizi ve filmde yer almış fakat hafızalara efsane dizi Avrupa Yakası'ndaki Gaffur karakteri ile yerleşmiş Peker Açıkalın geçtiğimiz saatlerde hayranlarını üzen bir haberle anılmıştı.

Çok sayıda dizi ve filmde yer almış fakat hafızalara efsane dizi Avrupa Yakası'ndaki Gaffur karakteri ile yerleşmiş Peker Açıkalın geçtiğimiz saatlerde hayranlarını üzen bir haberle anılmıştı.

Magazin Burada'nın özel haberine göre beyin kanaması geçirdiği söylenen ismin konuşma yetisini kaybettiği iddia edilmişti.

Magazin Burada'nın özel haberine göre beyin kanaması geçirdiği söylenen ismin konuşma yetisini kaybettiği iddia edilmişti.

Detaylar için:

Onur Akay'ın haberine göre, çıkan haberlerin ardından Peker Açıkalın'ın eşi Çilem Açıkalın oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Onur Akay'ın haberine göre, çıkan haberlerin ardından Peker Açıkalın'ın eşi Çilem Açıkalın oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Açıkalın'la ilgili "Peker dört ay önce operasyon geçirdi. Şu an konuşması iyi." diyen Çilem Açıkalın duruma açıklık getirdi.

Açıkalın'la ilgili "Peker dört ay önce operasyon geçirdi. Şu an konuşması iyi." diyen Çilem Açıkalın duruma açıklık getirdi.

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Yazar Enver Aysever de Açıkalın'ın eşini bu tweetle doğruladı.

Yazar Enver Aysever de Açıkalın'ın eşini bu tweetle doğruladı.
twitter.com

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