Avrupa Yakası'ndaki Gaffur Rolüyle Hafızalara Kazınan Peker Açıkalın'ın Beyin Kanaması Geçirdiği Öğrenildi

Magazin Burada'nın haberine göre, yılların eskimeyen dizisi Avrupa Yakası'ndaki Gaffur rolü ile hafızalara kazınan, yer aldığı filmlerle adından bahsettiren Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: Magazin Burada