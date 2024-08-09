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Avrupa Yakası'ndaki Gaffur Rolüyle Hafızalara Kazınan Peker Açıkalın'ın Beyin Kanaması Geçirdiği Öğrenildi

Avrupa Yakası'ndaki Gaffur Rolüyle Hafızalara Kazınan Peker Açıkalın'ın Beyin Kanaması Geçirdiği Öğrenildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 11:27

Magazin Burada'nın haberine göre, yılların eskimeyen dizisi Avrupa Yakası'ndaki Gaffur rolü ile hafızalara kazınan, yer aldığı filmlerle adından bahsettiren Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: Magazin Burada

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"Avrupa Yakası" dizisinin karakterleri hâlâ çoğumuzun hafızasında yaşamaya devam ediyor! Bir dönemin efsanevi komedi dizisi, ekrana veda ettiğinde herkesleri hüzne boğmasına rağmen, hala izlenen bölümleriyle günümüzde de sevirciyi kırıp geçiyor.

"Avrupa Yakası" dizisinin karakterleri hâlâ çoğumuzun hafızasında yaşamaya devam ediyor! Bir dönemin efsanevi komedi dizisi, ekrana veda ettiğinde herkesleri hüzne boğmasına rağmen, hala izlenen bölümleriyle günümüzde de sevirciyi kırıp geçiyor.

Avrupa Yakası dizisinin en sevilen karakterlerinden biri olan Peker Açıkalın diziye renk katan oyunculuğuyla hafızalara kazınmıştı.

Avrupa Yakası dizisinin en sevilen karakterlerinden biri olan Peker Açıkalın diziye renk katan oyunculuğuyla hafızalara kazınmıştı.

Sadece Avrupa Yakası değil birçok farklı yapımla karşımıza çıkmaya devam eden ve kendine hayran bırakan Peker Açıkalın son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemde. 2011 senesinde geçirdiği kalp krizi ile ölümden dönen Açıkalın yürekleri ağızlara getirmişti.

Sadece Avrupa Yakası değil birçok farklı yapımla karşımıza çıkmaya devam eden ve kendine hayran bırakan Peker Açıkalın son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemde. 2011 senesinde geçirdiği kalp krizi ile ölümden dönen Açıkalın yürekleri ağızlara getirmişti.

Magazin Burada'nın haberine göre; Peker Açıkalın hayranlarını bir kez daha endişelendirdi. Beyin kanaması geçiren oyuncunun konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği iddia edildi.

Magazin Burada'nın haberine göre; Peker Açıkalın hayranlarını bir kez daha endişelendirdi. Beyin kanaması geçiren oyuncunun konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği iddia edildi.

Habere göre, Açıkalın’ın hastane dosyasına ise gizlilik kararı getirildiği öğrenildi.

Habere göre, Açıkalın’ın hastane dosyasına ise gizlilik kararı getirildiği öğrenildi.

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