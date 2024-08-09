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Peker Açıkalın Kimdir? Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'ın Sağlık Durumu Nasıl?

Peker Açıkalın Kimdir? Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'ın Sağlık Durumu Nasıl?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
09.08.2024 - 12:27

Avrupa Yakası dizisinde hayat verdiği Gaffur karakteri, Kolay Para'daki ödüllü rolü, Çiçek Taksi, Yahşi Cazibe gibi başarılı yapımlardaki duruşuyla dikkat çeken Peker Açıkalın, sevenlerini korkuttu. Beyin kanaması geçirdiği iddia edilen sevilen oyuncunun sağlık durumu merak edildi. Peki, Peker Açıkalın kimdir? Peker Açıkalın'ın sağlık durumu nasıl? 

İşte, detaylar...

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Peker Açıkalın Kimdir?

Peker Açıkalın Kimdir?

Peker Açıkalın, 1 Mart 1963 tarihinde Kars'ta dünyaya geldi. Çocukluğu İstanbul Florya'da geçen Açıkalın, 3 çocuklu bir ailede büyüdü. 

İlkokul çağlarından beri sanata ve oyunculuğa ilgi duyan Açıkalın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Daha sonra büyük ustalarla çalışma imkanı buldu. Nedim Saban, Taner Barlas ve Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında oyunculuk yaptı.

Peker Açıkalın'ın Oyunculuk Kariyeri

Peker Açıkalın'ın Oyunculuk Kariyeri

Peker Açıkalın, ilk kez 1982 yılında 'Kim Bunlar?' adlı televizyon programı ile ekranlarda yerini aldı. Kısa zamanda seyircinin günlünü kazanan yetenekli oyuncu Çiçek Taksi, Ekmek Teknesi, Avrupa Yakası, Mert ile Gert ve Yahşi Cazibe dizilerinde canlandırdığı rollerle hafızalara kazındı. 

Akalın, hayat verdiği her karakteri seyirciye sevdirerek oyunculuk kariyerini ödüllerle de taçlandırdı. 2003 yılında Kolay Para adlı filmde canlandırdığı Ender karakteriyle 8. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. 2007 yılında ise başarılarına 34. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde En İyi Erkek Komedi Oyuncusu Ödülünü ekledi.

Peker Açıkalın Evli mi?

Peker Açıkalın Evli mi?

Peker Açıkalın, 1999 yılında ünlü şarkıcı Niran Ünsal ile dünya evine girdi. Çiftin 2000 yılında Narin Şeker Açıkalın adında bir kızları oldu, evlilikleri ise 2001 yılında sona erdi. 2005 yılında Melek Perim Taşkın ile dünya evine giren Açıkalın, 2006 yılında kızı Perim Yakut'u kucağına aldı. Taşkın ile Açıkalın'ın evliliği 2007 yılında sona erdi. 

Peker Açıkalın, uzun süredir Çigdem Koç ile birlikte. Çiftin 2018 yılında bir oğulları oldu.

2011 yılında geçirdiği kalp krizi ile ölümden dönen Peker Açıkalın, hayranlarını bir kez daha korkutttu!

2011 yılında geçirdiği kalp krizi ile ölümden dönen Peker Açıkalın, hayranlarını bir kez daha korkutttu!

Magazin Burada'nın haberine göre, usta sanatçı Peker Açıkalın, beyin kanaması geçirdi. Oyuncunun konuşma yetisini kaybettiği ve bu süreçte birden fazla ameliyat geçirdiği de iddia edildi. Fakat konuya dair Açıkalın ya da ailesinden herhangi bir açıklama gelmedi, hastane dosyasına ise gizlilik kararı getirildiği iddia edildi.

Peker Açıkalın'ın Rol Aldığı Diziler

Peker Açıkalın'ın Rol Aldığı Diziler

  • 1989: Kim Bunlar

  • 1991: İşte Onlar

  • 1992: Deli Dolu

  • 1994: Gülşen Abi - Alper

  • 1995/1998/2000: Çiçek Taksi - Ömer Şen

  • 2002: Ev Hali - Oral

  • 2002-2005: Ekmek Teknesi - Cengiz

  • 2006-2007: Avrupa Yakası - Gaffur Aksoy

  • 2007: Yalan Dünya - Nibun

  • 2008: Mert ile Gert - Cenabettin Seçkin

  • 2010: Yahşi Cazibe - Peker Pekmez

  • 2012: Türk'ün Uzayla İmtihanı - Ziya

  • 2018: Ege'nin Hamsisi - Horoz Ağa

  • 2023: Başım Belada - Konuk oyuncu

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Peker Açıkalın'ın Rol Aldığı Filmler

Peker Açıkalın'ın Rol Aldığı Filmler

  • 1999: Kara Kentin Çocukları - Özgür

  • 2002: Kolay Para - Ender

  • 2003: Hababam Sınıfı Merhaba - Psiko

  • 2004: Hababam Sınıfı Askerde - Psiko

  • 2005: O Şimdi Mahkum - Erketeci

  • 2005: Maskeli Beşler İntikam Peşinde - Bahattin

  • 2005: Hababam Sınıfı Üç Buçuk - Psiko

  • 2006: Maskeli Beşler: Irak - Bahattin

  • 2006: Amerikalılar Karadeniz'de 2 - Ercüment

  • 2008: Maskeli Beşler: Kıbrıs - Bahattin

  • 2008: Destere - Hayrettin

  • 2009: Türkler Çıldırmış Olmalı - Kadir

  • 2014: Gülcemal - Gülcemal

  • 2014: Polis Akademisi Alaturka - Kinyas

  • 2017: Vezir Parmağı - Nazik

  • 2018: Baba 1.5 - Seyfi

  • 2018: Karımı Gördünüz Mü? - Hakkı Geçer

  • 2024: Türkler Çıldırmış Olmalı 2 - Kadir

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