Peker Açıkalın Kimdir? Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'ın Sağlık Durumu Nasıl?
Peker Açıkalın Kimdir? Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın'ın Sağlık Durumu Nasıl?
Avrupa Yakası dizisinde hayat verdiği Gaffur karakteri, Kolay Para'daki ödüllü rolü, Çiçek Taksi, Yahşi Cazibe gibi başarılı yapımlardaki duruşuyla dikkat çeken Peker Açıkalın, sevenlerini korkuttu. Beyin kanaması geçirdiği iddia edilen sevilen oyuncunun sağlık durumu merak edildi. Peki, Peker Açıkalın kimdir? Peker Açıkalın'ın sağlık durumu nasıl?
İşte, detaylar...
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Peker Açıkalın Kimdir?
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Peker Açıkalın'ın Oyunculuk Kariyeri
Peker Açıkalın Evli mi?
2011 yılında geçirdiği kalp krizi ile ölümden dönen Peker Açıkalın, hayranlarını bir kez daha korkutttu!
Peker Açıkalın'ın Rol Aldığı Diziler
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Peker Açıkalın'ın Rol Aldığı Filmler
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