Instagram Erişim Engelinden Sonra Roblox'a Getirilen Yasağa Şahan Gökbakar'dan Yine Tepki Gecikmedi
Instagram Erişim Engelinden Sonra Roblox'a Getirilen Yasağa Şahan Gökbakar'dan Yine Tepki Gecikmedi
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Instagram'a getirilen erişim engeli tepki çekmeye devam ederken ve yasak sürerken bir engel de çocukların kullanımındaki Roblox uygulamasına getirilmişti.
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Oyunculuğu ve filmleriyle hayatımıza giren Şahan Gökbakar ise sosyal medyadan gösterdiği tepkilerle tanınan bir isim olarak Instagram yasağına ilk tepki verenlerden biri olmuştu.
Instagram'a getirilen erişim engeline çektiği videoyla tepki gösteren Gökbakar'ın bu görüntüleri kısa sürede ilgi odağı olmuştu.
Şimdi de Roblox'un kapatıldığını duyan Şahan Gökbakar yeni bir videoyu X hesabından paylaşarak tepkisini kendine özgü bir biçimde gösterdi.
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