Instagram Erişim Engelinden Sonra Roblox'a Getirilen Yasağa Şahan Gökbakar'dan Yine Tepki Gecikmedi

Instagram ve Watpadd gibi farklı sitelere getirilen erişim engelinin ardından Roblox'a konan yasak birçok kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratmıştı. Instagram yasağının ardından ilk tepki veren isimlerden biri olan Şahan Gökbakar bu sefer de Roblox'un kapatılmasına sesini çıkarttı.