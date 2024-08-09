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Instagram Erişim Engelinden Sonra Roblox'a Getirilen Yasağa Şahan Gökbakar'dan Yine Tepki Gecikmedi

Instagram Erişim Engelinden Sonra Roblox'a Getirilen Yasağa Şahan Gökbakar'dan Yine Tepki Gecikmedi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 10:03

Instagram ve Watpadd gibi farklı sitelere getirilen erişim engelinin ardından Roblox'a konan yasak birçok kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratmıştı. Instagram yasağının ardından ilk tepki veren isimlerden biri olan Şahan Gökbakar bu sefer de Roblox'un kapatılmasına sesini çıkarttı.

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Instagram'a getirilen erişim engeli tepki çekmeye devam ederken ve yasak sürerken bir engel de çocukların kullanımındaki Roblox uygulamasına getirilmişti.

Instagram'a getirilen erişim engeli tepki çekmeye devam ederken ve yasak sürerken bir engel de çocukların kullanımındaki Roblox uygulamasına getirilmişti.

Oyunculuğu ve filmleriyle hayatımıza giren Şahan Gökbakar ise sosyal medyadan gösterdiği tepkilerle tanınan bir isim olarak Instagram yasağına ilk tepki verenlerden biri olmuştu.

Oyunculuğu ve filmleriyle hayatımıza giren Şahan Gökbakar ise sosyal medyadan gösterdiği tepkilerle tanınan bir isim olarak Instagram yasağına ilk tepki verenlerden biri olmuştu.

Instagram'a getirilen erişim engeline çektiği videoyla tepki gösteren Gökbakar'ın bu görüntüleri kısa sürede ilgi odağı olmuştu.

Diğer ünlü isimlerin tepkilerinden burada bahsetmiştik 👇

Şimdi de Roblox'un kapatıldığını duyan Şahan Gökbakar yeni bir videoyu X hesabından paylaşarak tepkisini kendine özgü bir biçimde gösterdi.

Şimdi de Roblox'un kapatıldığını duyan Şahan Gökbakar yeni bir videoyu X hesabından paylaşarak tepkisini kendine özgü bir biçimde gösterdi.

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