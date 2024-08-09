Danla Bilic Hayvan Katliamı ve Yasaklara İsyan Edip Muhalefete Çıkıştı: "Artık Elinizi Masaya Vurun"
Danla Bilic Hayvan Katliamı ve Yasaklara İsyan Edip Muhalefete Çıkıştı: "Artık Elinizi Masaya Vurun"
Geçtiğimiz gün Tiktok'un kapatılacağı haberlerine tepki gösteren ünlü influencer Danla Bilic bugün ortaya çıkan hayvan katliamının ardından kendini tutamayarak ana muhalefete seslendi.
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Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından birçok ünlü isim gibi sosyal medyanın nabzını tutan influencerlar akıllara düşmüş, goygoy malzemesi haline getirilen durum hakkında tepki göstermişlerdi.
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Instagram yasağına sessiz kalmayan isimlerden biri olan Danla Bilic X hesabından yaptığı paylaşımlarla da duruma karşı olduğu belirtmişti.
Instagram'ın kapatılmasının ardından sıranın Tiktok'a geldiğini belirten Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'ı sertçe eleştiren isim çıkışıyla gündeme gelmişti.
Bugün sabah Ankara'da yaşanan hayvan katliamının ardından yine kendini tutamayan ünlü influencer bu sefer çareyi ana muhalefete seslenmekte buldu. Bilic, "Ana muhalefet çık bir şey de artık olimpiyat heyecanı bittiyse, günlerdir herkes helak oldu, hayvanlar canice öldürülüyor, erişim engeli kalmıyor, bizi duyan gören zaten yok onu biliyoruz da bari sen artık vur masaya elini bi zahmet" diyerek çıkıştı.
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