Özge Özpirinçci'den Instagram'ın Ardından Peş Peşe Gelen Yasakları 'Rahat' Karşılayanlara Yetişkinlik Dersi!
Özge Özpirinçci'den Instagram'ın Ardından Peş Peşe Gelen Yasakları 'Rahat' Karşılayanlara Yetişkinlik Dersi!
Instagram'ın ardından yelen yasaklara ve ünlü oyuncuların 'rahat bulunan' reaksiyonlarına bir tepki de ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'den geldi.
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2 Ağustos'a getirilen Instagram erişim engelinden bu yana olaya çoğu ünlü tarafından tepki yağarken, kimilerinin olayı sosyal medya detoksu olarak görmesi gündeme bomba gibi oturmuştu.
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Demet Akalın, Hande Yener, Elçin Sangu, Şahan Gökbakar ve daha birçok ünlü isim Instagram'a getirilen erişim engelini "özgürlük kısıtlaması" olarak değerlendirirken vatandaşın gösterdiği tepkilere de sert çıkışmıştı.
Gülsüm Ali, Mert Turak gibi isimlerin yaptığı "bir nevi detoks, bana iyi geldi" gibi açıklamalar ise sadece sosyal medyadan değil ünlü isimlerden de tepkiler kesilmemişti.
Hem Instagram'a getirilen erişim engeline, hem durumu 'rahat' karşılayanlara, hem de oldukça fazla kullanıcısı olan Roblox'un kapanmasına tepki gösteren ünlüler kervanına katılan isimlerden birisi de Özge Özpirinçci oldu.
Instagram'dan yaptığı paylaşımına "Kendime ayıracağım vakti verimli kullanmak, çocuğumun hangi sitelere girdiğini kontrol etmek, neyi nerden okuyup okumayacağıma karar vermek benim sorumluluğumda ve hiçbir yasakla benim için yeniden dizayn edilmesine gerek yok. Siz de isterseniz yetişkin olma sorumluluğunu herhangi bir otoriteye devretmeden bireysel hak ve özgürlüklerinizi kullanmaya kendi arzunuzla ara verebilirsiniz." yazan Özpirinçci yasakla ilgili fikrini dile getirdi.
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