Konserindeki Seyircinin İlgisini Instagram Yasağına Bağlayan Cenk Eren Olaya Kendince İyi Yönünden Baktı

Geçirdiği yüz gerdirme ameliyatı sonrası adeta bambaşka birine dönüşen Cenk Eren verdiği konserde ilginç bir noktaya değindi. Seyircinin kendisini pür dikkat izlemesini ve video çekmemesini Instagram'ın kapalı olmasına bağlayan isim olayı kendince böyle olumladı!