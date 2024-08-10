Konserindeki Seyircinin İlgisini Instagram Yasağına Bağlayan Cenk Eren Olaya Kendince İyi Yönünden Baktı
Konserindeki Seyircinin İlgisini Instagram Yasağına Bağlayan Cenk Eren Olaya Kendince İyi Yönünden Baktı
Geçirdiği yüz gerdirme ameliyatı sonrası adeta bambaşka birine dönüşen Cenk Eren verdiği konserde ilginç bir noktaya değindi. Seyircinin kendisini pür dikkat izlemesini ve video çekmemesini Instagram'ın kapalı olmasına bağlayan isim olayı kendince böyle olumladı!
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Bir zamanların en ünlü isimlerinden biri olan, Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Cenk Eren, enerjik performansları ve güçlü sesiyle tanınıyor.
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Fakat son zamanlarda kariyerinden çok ünlüler camiasının en gözde etkinliklerinden biri olan estetiğe yönelen Cenk Eren değişimiyle adından bahsettirir olmuştu.
Estetik furyasına dahil olup, yüzünü gerdiren isim şimdilerde tam olarak iyileşmesiyle birlikte sahnelere geri dönüş yaptı.
Konserlerine son hızda devam eden Cenk Eren'in seyircisiyle buluştuğu gecede yaptığı bir konuşma ise gündem oldu. Bildiğiniz gibi 2 Ağustos'tan beri erişim engeli olan Instagram uygulamasına getirilen yasağa pek çok ünlüden tepki gecikmemişti.
Şarkıcı Cenk Eren'in ise duruma bakış açısı biraz daha farklı oldu! Instagram yasağı hakkında seyricisiyle dertleşen Eren, "Yasaklara karşıyım ama şimdi herkes bizi izliyor. Kimse video çekmekle uğraşmıyor. O anlamda mutluyum” ifadelerini kullanarak konserindeki seyircinin ilgisini Instagram'ın kapalı olmasına yordu!
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